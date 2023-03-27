В Молдове стартовали военные учения с участием войск трех стран НАТО, — Минобороны

В учениях примут участие бойцы Национальной армии Молдовы и спецназовцы из США, Великобритании и Румынии. Стороны намерены повысить уровень оперативной совместимости между участвующими контингентами.

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В Молдове 27 марта стартовали военные учения, в который примут участие военнослужащие трех стран блока НАТО — США, Великобритании и Румынии. Цель маневров — подготовка и обмен опытом бойцов молдавского, румынского, американского и британского спецназа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

Отмечается, что учения JCET-2023 (Joint Combined Exchange Training) пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля этого года. Согласно сценарию, военные из четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, полевые учения по конкретным миссиям. Таким образом стороны намерены повысить уровень оперативной совместимости между участвующими контингентами.

"Солдаты Национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в рамках многонациональных учений JCET-2023", — говорится в сообщении.

В связи с военным мероприятием в молдавском Минобороны обратились к гражданам и предупредили, что военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры Национальной армии.

"Информируем граждан, что в рамках учений JCET 2023 военная техника будет перемещаться из частей в учебные центры Национальной армии для участия в учениях. В связи с этим просим граждан не разглашать информацию об учениях и планируемом перемещении военной техники", — подчеркнули в Минобороны.

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Напомним, 15 марта Россия, Иран и Китай начали совместные морские военные учения. Министерство обороны КНР сообщило, что маневры будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".

24 марта журналисты Defense Romania сообщили, что в Молдове зафиксировали ремонтные работы на аэродроме под Тирасполем. По словам чиновников из Министерства обороны страны, модернизация аэродрома может означать, что Россия не отказалась от планов высадить свой десант на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.