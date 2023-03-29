РФ начала ядерные учения с "Ярсами": ракета может уничтожить целый город (фото, видео)

В мероприятиях, по данным Минобороны, примут участие более 3 тысяч военных и около 300 единиц техники. "Ярсы" запускают межконтинентальные баллистические ракеты на расстояние до 11 тысяч километров.

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начали учения с комплексами "Ярс". Об этом сообщила 29 марта пресс-служба Минобороны РФ.

"Ярсы" могут запускать межконтинентальные баллистические ракеты и поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. В учениях задействовано более 3 тысяч военных и около 300 единиц техники, подчеркнули в министерстве.

Маневры проходят по плану подготовки РВСН на 2023 год, проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс", отметили военные.

Комплекс "Ярс" оснащен разделяющейся головной частью

"Ярсы" испытают в 3 регионах России. По данным Минобороны РФ, ракетчики вместе с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, включая беспилотники.

"Ярсы" испытают в 3 регионах России

Особое внимание на учениях уделят применению БПЛА различных модификаций.

Ракетный комплекс "Ярс": краткая характеристика

"Ярс" или РС-24 — это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году.

Комплекс оснащен разделяющейся головной частью — от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.

Скорость полета ракеты — до 14 махов

Скорость полета ракеты — до 14 махов, а ее взрывная мощь эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система противоракетной обороны не сможет ее сбить

Российские военные эксперты уверяют, что "Ярс" имеется на вооружении армии России в больших количествах. Это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

"Это очень мощный заряд, который может полностью уничтожить, к примеру, небольшой город", — говорил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Командование ВС РФ в 2023 году хочет провести 8 учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет с космодрома Плесецк и с 4-го центрального межвидового полигона Капустин Яр.

Напомним, что в Молдове 27 марта начались учения с военными из 3 стран НАТО — США, Великобритании и Румынии. Они отработают боевые стрельбы, прыжки с парашютом и полевые учения по конкретным миссиям.

Украинские танкисты недавно закончили обучение в Великобритании на танках Challenger 2. Британцы подчеркивают, что обученный экипаж и техника успеют приехать к rонтрнаступлению ВСУ.