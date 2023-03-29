Випробування гіперзвукової ракети AGM-183A завершились провалом, – ВПС США

Спочатку у Воєнно-повітряних силах звітували, що тестовий пуск досяг декількох цілей, однак зараз його визнали невдалим. Тепер розробка Lockheed Martin може залишитись без фінансування.

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Випробування гіперзвукової ракети AGM-183A виробництва Lockheed Martin провалились. Про це повідомив голова Воєнно-повітряних сил США Френк Кендалл, передає Defense News.

На слуханнях Палати представників міністр ВПС зазначив, що випробування гіперзвукової ракети 13 березня "не увінчалось успіхом". Програма авіаційної зброї швидкого реагування (ARRW) AGM-183A може бути під загрозою. Через невдалі випробування ВПС поки надає перевагу іншій програмі з розробки гіперзвукової зброї HACM — крилата гіперзвукова ракета.

Кендалл заявив, що остаточне рішення щодо фінансування розробки Lockheed Martin будуть приймати в межах фінансового бюджету на 2025 рік. Треба вивчити причини невдачі березневого пуску, а також провести ще два тестових випробування ракети AGM-183A.

У виданні також звертають увагу, що в березні запустили повністю готовий прототип ракети ARRW біля узбережжя Каліфорнії. Спочатку у ВПС заявили, що випробування досягло "декількох цілей". Тепер пуск визнали невдалим, але причини поки невідомі.

"Ми не отримали потрібних даних із цього тесту. Вони (розробники) зараз це вивчають, намагавшись зрозуміти, що сталося", — зазначив міністр ВПС США.

Також Кендалл додав, що випробування ракети AGM-183A у грудні 2022 року були дуже успішними й стали великим кроком вперед.

Нагадаємо, 27 березня в ВПС США провели випробування гіперзвукової ракети AARW, однак на фазі прискорення ракети були виявлені проблеми.

24 березня повідомлялось, що в Австралії розробляють гіперзвуковий безпілотник на водні, який має стати відповіддю РФ та КНР.