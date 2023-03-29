Испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A завершились провалом, – ВВС США

Сначала в Военно-воздушных силах сообщали, что тестовый пуск достиг нескольких целей, однако сейчас он был признан неудачным. Теперь разработка Lockheed Martin может остаться без финансирования.

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Испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A производства Lockheed Martin провалились. Об этом сообщил глава Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, передает Defense News.

На слушаниях Палаты представителей министр ВВС отметил, что испытание гиперзвуковой ракеты 13 марта "не увенчалось успехом". Программа авиационного оружия быстрого реагирования (ARRW) AGM-183A может оказаться под угрозой. Из-за неудачных испытаний ВВС пока предпочитает другую программу по разработке гиперзвукового оружия HACM — крылатая гиперзвуковая ракета.

Кендалл заявил, что окончательное решение по финансированию разработки Lockheed Martin будет приниматься в рамках финансового бюджета на 2025 год. Следует изучить причины неудачи мартовского пуска, а также провести еще два тестовых испытания ракеты AGM-183A.

В издании также обращают внимание, что в марте запустили полностью готовый прототип ракеты ARRW у побережья Калифорнии. Сначала в ВВС заявили, что испытание достигло "нескольких целей". Теперь пуск признали неудачным, но причины пока неизвестны.

"Мы не получили нужные данные из этого теста. Они (разработчики, — ред.) сейчас это изучают, пытаясь понять, что произошло", — отметил министр ВВС США.

Кендалл добавил, что испытания ракеты AGM-183A в декабре 2022 года были очень успешными и стали большим шагом вперед.

Напомним, 27 марта в ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты AARW, однако на фазе ускорения ракеты были обнаружены проблемы.

24 марта сообщалось, что в Австралии разрабатывается гиперзвуковой беспилотник на водороде, который должен стать ответом РФ и КНР.