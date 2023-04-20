"Есть более важные вещи": Стефанчук рассказал, когда в Украине пройдут выборы в Раду

Стефанчук, опираясь на Конституцию, объясняет, что во время военного положения выборы не могут проводиться, что логично: невозможно обеспечить участие в процессе всех граждан из-за боевых действий и оккупации.

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Вопрос проведения парламентских выборов в Украине сейчас не актуален, это случится тогда, когда в стране закончит действовать военное положение. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 20 апреля в интервью Укринформу.

Спикер объясняет такую позицию тем, что выборы в Украине регулирует Конституция, Избирательный кодекс и ряд других законодательных актов. Так, в Законе "О правовом режиме военного положения" сказано, что во время военного положения выборы не могут проводиться.

Как говорит Стефанчук, это вполне логично, так как в условиях войны и наличия оккупированных территорий невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах. Поэтому, следует ждать окончания войны, кроме того, сейчас есть более важные вещи кроме вопроса выборов.

"Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае нужно менять закон, но опять-таки я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество. Я так вижу этот процесс учитывая анализ действующего законодательства. Также мне кажется, что сейчас есть более важные вещи, на которых нужно сконцентрироваться. Это точно не вопрос выборов", — заявил он.

Спикер акцентирует внимание на том, что все усилия сейчас должны быть направлены на победу, после чего откроются и другие вопросы.

"Будет победа – будет все остальное", – подытожил Стефанчук.

Напомним, следующие выборы по Конституции Украины должны состояться в октябре этого года.

18 апреля депутат Госдумы РФ Александр Бородай заявил, что "спецоперация" закончится через 1-2 месяца.

Напомним, по результатам недавнего опроса, 47,3% респондентов поддержали усиление мобилизации в Украине.

17 апреля руководитель ГУР Кирилл Буданов объявил, что его прогноз по освобождению Крыма идет по плану. Ранее он заявлял, что ВСУ смогут зайти на территорию полуострова уже к концу весны.

Ранее, 13 апреля, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что после вторжения РФ на территорию Украины ни одна страна не откажется от ядерного оружия.