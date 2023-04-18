"1,5-2 месяца": в Госдуме РФ предсказали, что до конца войны осталось немного (видео)

Депутат Александр Бородай заявил, что у ВСУ якобы заканчивается человеческий ресурс, и назвал контрнаступление "последней возможностью что-то отыграть".

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У Вооруженных сил Украины якобы наблюдается нехватка бойцов, а население устало от войны и выступает против мобилизации. Так считает депутат Госдумы Александр Бородай, о чем свидетельствует обнародованный в сети его комментарий.

"Осталось уже не очень много, и события буквально в ближайшие 1,5-2 месяца будут определяющими. Дело в том, что это контрнаступление, которое планируют наши противники, это для них практически последняя возможность что-то отыграть", — сказал Бородай.

По его словам, у ВСУ якобы заканчивается человеческий ресурс. В качестве доказательства депутат вспомнил, что в боевых действиях принимают участие не только военные, но и пограничники, полицейские и сотрудники других силовых структур.

"Сопротивление их призывам, мобилизациям внутри самой Украины растет. Там население крайне устало от всего происходящего, мягко говоря", — объяснил Бородай.

Он отметил, что захватчиками нужно не столько уничтожить технику, сколько живую силу Украины.

Напомним, по результатам недавнего опроса, 47,3% респондентов поддержали усиление мобилизации в Украине.

17 апреля руководитель ГУР Кирилл Буданов объявил, что его прогноз по освобождению Крыма идет по плану. Ранее он заявлял, что ВСУ смогут зайти на территорию полуострова уже к концу весны.

Ранее, 13 апреля, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что после вторжения РФ на территорию Украины ни одна страна не откажется от ядерного оружия.