Волонтеров штрафуют на 100 тысяч: почему наказывают за авто для ВСУ и что говорят в Раде

Суды по представлению таможенников начисляют штрафы за волонтерские автомобили, которые ввозились в Украину в 2022-23 годах, рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина. В Раде планируют решить эту проблему.

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Транспорт на нужды Сил обороны попадает в Украину как гуманитарная помощь, которая специальным способом оформляется на таможне. При оформлении волонтеры указывают военнослужащего из конкретной воинской части, который примет автомобиль на баланс подразделения. В то же время иногда автомобили попадают в ВСУ, но волонтерам приходится платить штрафы из-за нарушения таможенного законодательства. О причинах штрафов и о том, как этот вопрос можно решить, народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина написала в Telegram-канале.

Южанина объяснила, почему волонтеров наказывают штрафами, хотя они помогают ВСУ получать транспортные средства из-за рубежа. Проблема заключается в том, что иногда автомобили получают не те военные части, которые указывались в таможенных декларациях. В таком случае Таможенный кодекс считает, что произошло нарушение и люди должны заплатить штраф 100 тыс. грн. По словам нардепа, уже были судебные решения относительно такого наказания, которое касалось машин, ввезенных в 2022-23 гг.

Чтобы защитить волонтеров и чтобы не прекратилось поступление гуманитарной помощи, нардепы планируют внести изменения в Таможенный кодекс, говорится в заметке политика. По ее словам, на рассмотрение Верховной Рады внесен законопроект, который отменит штраф за гуманитарную помощь, которую получила не задекларированная военная часть. Чтобы не было наказания, достаточно предоставить таможенникам документ, который подтвердит получение авто военными из другого подразделения.

Штрафы для волонтеров — публикация Южаниной Фото: Скриншот

На портале Рады пока нет законопроекта об изменениях Таможенного кодекса для отмены штрафов для волонтеров.

Волонтеры и автомобили для ВСУ

Отметим, Фокус писал о деятельности волонтеров, которые помогают ВСУ. Например, весной 2024 года возникла угроза задержки гуманитарных грузов из-за блокады границы, которую осуществляли польские фермеры. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что грузы этой категории не останавливают и они свободно попадают в Украину.

В то же время в августе 2024 года Львовская таможня рассказала о нарушении, которое пытались совершить люди, выдавшие себя за волонтеров. Псевдоволонтеры пытались ввезти автомобиль Porsche Cayenne, который перевозили на прицепе и который, как выяснилось, уже побывал в ДТП. При этом граждане-перевозчики уверяли, что везут транспорт на помощь Силам обороны. Выяснилось, что компания-отправитель из Германии на самом деле не отправляла такую "гуманитарку", поэтому перевозчика наказали — он оплатит 100% стоит авто.

Напоминаем, народные депутаты подали в Раду ряд других законов, один из которых касается множественного гражданства. Тем временем издание Politico рассказало о подготовке к первым выборам в Украине после войны и о том, что соответствующие законы следует принять за год до голосования.