Военная техника и оружие пересекают границу Польши несмотря на протесты фермеров, — Шмыгаль

По словам украинского премьер-министра, никаких преград для военного груза на границе нет, а все случаи якобы не соответствуют действительности. При этом заявления волонтеров свидетельствуют об обратном.

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Польские фермеры продолжают протесты на границе уже длительное время, однако остается надежда на то, что конфликт между сторонами удастся уладить. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

По его словам, с сентября прошлого года Украина не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни любую другую культуру. Соответственно, решение польских фермеров о блокаде границы является бессмысленным.

"Во время поездки правительственной команды на границу мы предложили Польше план из 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной. Рассчитываем найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса", — заявил Денис Шмыгаль.

Отдельно премьер-министр поднял вопрос того, что на границе могли заблокировать поставки оружия, военной техники и гуманитарной помощи. В реальности это якобы не соответствует действительности. Все грузы, говорит глава правительства, едут в Украину без преград.

"Эти случаи, которые громко в Telegram-каналах раздуваются, это не военная техника, это коммерческие автомобили. Важно, что ни один груз, который официально зарегистрирован как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан", — заявил Денис Шмыгаль.

Инциденты на польской границе: детали

В то же время, украинский волонтер Назар Смык, который проживает в Великобритании, делился на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) другими сведениями. Он утверждал, что польские митингующие заблокировали передвижение грузовиков, которые были предназначены для ВСУ. В ним была гуманитарная помощь, военная техника и необходимое оборудование.

"Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают ***** польские селюхи. На этих фото — грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины прокомментировал протесты на границе с Польшей Фото: Скриншот

Оказалось, что случай уже не первый.

Премьер-министр Украины прокомментировал протесты на границе с Польшей Фото: Скриншот Премьер-министр Украины прокомментировал протесты на границе с Польшей Фото: Скриншот

Напомним, 3 марта ситуация повторилась и волонтер написал, что украинские грузовики для военных перестали пропускать польские фермеры и 2 фуры застряли на границе. Также в Нидерландах уже 2 недели стоят грузовики и прицепы для нужд Сил обороны, которые из-за митингов не могут забрать. Волонтер в отчаянии, ведь посольство бессильно, а полиция бездействует.