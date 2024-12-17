Рада поддержала законопроект Зеленского о множественном гражданстве: что он предусматривает

Внедрение института множественного гражданства позволит гражданам Украины приобрести иностранное гражданство без потери украинского, заверили в МВД.

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Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 11469 "Об обеспечении реализации права на сохранение и приобретение гражданства Украины", внесенный в парламент президентом Владимиром Зеленским. Введение института множественного гражданства поддержали 247 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев.

Голосование в Раде за множественное гражданство Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Что предусматривает законопроект о множественном гражданстве

Множественное гражданство предлагается разрешить в нескольких случаях:

ребенок при рождении получает гражданство Украины и другого государства;

ребенок-гражданин Украины приобретает гражданство усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданства другой страны вследствие ее законодательства, если украинец не получил документов, подтверждающих другое гражданство;

получение украинского гражданства в упрощенном порядке для граждан определенных стран или, наоборот, приобретение другого гражданства украинцами из государств из приоритетного списка.

В Министерстве внутренних дел Украины, которое присоединилось к разработке документа, отметили, что внедрение института множественного гражданства позволит гражданам Украины приобрести иностранное гражданство без потери украинского.

Также учитываются интересы иностранных граждан и лиц без гражданства, которые сейчас защищают Украину, и членов их семей В ведомстве считают, что таким лицам необходимо предоставить возможность интеграции через украинское гражданство без обязательного выхода из иностранного.

В то же время законопроект устанавливает четкий запрет на множественное гражданство для лиц, имеющих российское гражданство или гражданство стран, не признающих территориальную целостность Украины, а также для тех, кто участвует в боевых действиях против Украины.

Реакция депутатов

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала введение института множественного гражданства.

Она отметила, что двойное гражданство предоставляет политические права, в том числе избирательное право, что, по ее мнению, создает угрозу национальной безопасности. Народная избранница считает несправедливым то, что иностранцы будут иметь право иметь два гражданства, а граждане Украины, которые получили гражданство другой страны, как утверждает Геращенко, будут терять украинское.

По словам Геращенко, в документе есть нормы, которые позволяют претендентам на украинское гражданство не сдавать экзамены по украинскому языку, истории Украины и Конституции. Она напомнила, что Конституция Украины устанавливает "единое гражданство", и это толкование рассматривает Конституционный Суд.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский во время представления в Верховной Раде "Плана внутренней устойчивости Украины" отметил необходимость введения множественного гражданства.

Идею множественного гражданства в Украине также поддержал в 2023 году ныне бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.