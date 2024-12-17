Рада підтримала законопроєкт Зеленського про множинне громадянство: що він передбачає

Впровадження інституту множинного громадянства дозволить громадянам України набути іноземне громадянство без втрати українського, запевнили в МВС.

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У вівторок, 17 грудня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 11469 "Про забезпечення реалізації права на збереження та набуття громадянства України", внесений до парламенту президентом Володимиром Зеленським. Введення інституту множинного громадянства підтримали 247 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, до другого читання мають врахувати пропозиції та зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Голосування у Раді за множинне громадянство Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Що передбачає законопроєкт про множинне громадянство

Множинне громадянство пропонується дозволити у кількох випадках:

дитина при народженні отримує громадянство України та іншої держави;

дитина-громадянин України набуває громадянство усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття іншого громадянства через шлюб з іноземцем;

автоматичне набуття громадянства іншої країни внаслідок її законодавства, якщо українець не отримав документів, що підтверджують інше громадянство;

отримання українського громадянства в спрощеному порядку для громадян певних країн або, навпаки, набуття іншого громадянства українцями з держав із пріоритетного списку.

У Міністерстві внутрішніх справ України, яке долучилося до розробки документа, зазначили, що впровадження інституту множинного громадянства дозволить громадянам України набути іноземне громадянство без втрати українського.

Також враховуються інтереси іноземних громадян та осіб без громадянства, які зараз захищають Україну, та членів їх сімей У відомстві вважають, що таким особам необхідно надати можливість інтеграції через українське громадянство без обов’язкового виходу з іноземного.

Водночас законопроєкт встановлює чітку заборону на множинне громадянство для осіб, які мають російське громадянство або громадянство країн, що не визнають територіальної цілісності України, а також для тих, хто бере участь у бойових діях проти України.

Реакція депутатів

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко розкритикувала введення інституту множинного громадянства.

Вона зазначила, що подвійне громадянство надає політичні права, у тому числі виборче право, що, на її думку, створює загрозу національній безпеці. Народна обраниця вважає несправедливим те, що іноземці матимуть право мати два громадянства, а громадяни України, які набули громадянство іншої країни, як стверджує Геращенко, втрачатимуть українське.

За словами Геращенко, у документі є норми, які дозволяють претендентам на українське громадянство не складати іспити з української мови, історії України і Конституції. Вона нагадала, що Конституція України встановлює "єдине громадянство", і це тлумачення розглядає Конституційний Суд.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський під час представлення у Верховній Раді "Плану внутрішньої стійкості України" наголосив на необхідності запровадження множинного громадянства.

Ідею множинного громадянства в Україні також підтримав у 2023 році нині колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.