В Запорожской области скандал из-за шутки с полицейской формой: как и кого накажут (видео)
Женщины купили на рынке полицейскую форму, чтобы нестандартно поздравить подругу с праздником, однако теперь им грозит наказание.
В городе Вольнянск Запорожской области пять девушек переоделись в полицейскую форму, чтобы поздравить подругу с Днем рождения, после чего выложили в сеть соответствующее видео. Теперь им грозит штраф в размере от 17-34 тысяч гривен. Об этом говорится в сюжете канала "Мы — Украина" в рамках телемарафона.
Виктория Линнык, празднование Дня рождения которой попало на видео, рассказала журналистам, что поздравление стало для нее неожиданностью. Она ехала на работу, когда по дороге из Запорожья в Вольнянск ее остановили "полицейские", которые оказались ее переодетыми подругами. На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, как женщины в полицейской форме танцуют, машут жезлами водителям.
"Я скажу одно, это была шутка", — сказала именинница.
По словам Виктории, ее подруги купили форму на одном из рынков в Запорожье. Журналисты посетили рынок, отметив, что там действительно продается полицейская атрибутика — штаны, куртки и шевроны. Форму, купленную для праздника, полиция изъяла как вещевое доказательство.
"Гражданские лица использовали форму сотрудников полиции, чтобы поздравить свою знакомую с днем рождения. Им грозят штрафы", — заявил начальник Вольнянского районного отдела полиции Александр Гордиенко.Важно
По данным журналистов, участницам розыгрыша грозит штраф в размере от 17-34 тысяч гривен. На именинницу протокол не составляли, так как форму она не надевала. В свою очередь Виктория сообщила о намерении встретиться с адвокатом и подать на полицейских в суд. По словам женщины, ее вызвали на допрос, снимали отпечатки пальцев и фотографировали.
Юрист Дмитрий Майстро подчеркнул, что других участниц праздника притянули к ответственности законно. Он отметил, что если гражданин, который не является полицейским, использует форму, знаки или шевроны полиции, за это предусмотрена ответственность.
Напомним, в Харькове неизвестный мужчина во время общения с полицией укусил одного из правоохранителей за бедро. Сначала суд назначил ему два года заключения, но при этом заменил наказание испытательным сроком.
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