В Запорожской области скандал из-за шутки с полицейской формой: как и кого накажут (видео)

Женщины купили на рынке полицейскую форму, чтобы нестандартно поздравить подругу с праздником, однако теперь им грозит наказание.

Related video

В городе Вольнянск Запорожской области пять девушек переоделись в полицейскую форму, чтобы поздравить подругу с Днем рождения, после чего выложили в сеть соответствующее видео. Теперь им грозит штраф в размере от 17-34 тысяч гривен. Об этом говорится в сюжете канала "Мы — Украина" в рамках телемарафона.

Женщины переоделись в полицейскую форму, чтобы разыграть подругу

Виктория Линнык, празднование Дня рождения которой попало на видео, рассказала журналистам, что поздравление стало для нее неожиданностью. Она ехала на работу, когда по дороге из Запорожья в Вольнянск ее остановили "полицейские", которые оказались ее переодетыми подругами. На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, как женщины в полицейской форме танцуют, машут жезлами водителям.

"Я скажу одно, это была шутка", — сказала именинница.

По словам Виктории, ее подруги купили форму на одном из рынков в Запорожье. Журналисты посетили рынок, отметив, что там действительно продается полицейская атрибутика — штаны, куртки и шевроны. Форму, купленную для праздника, полиция изъяла как вещевое доказательство.

"Гражданские лица использовали форму сотрудников полиции, чтобы поздравить свою знакомую с днем рождения. Им грозят штрафы", — заявил начальник Вольнянского районного отдела полиции Александр Гордиенко.

Важно

Волонтеров штрафуют на 100 тысяч: почему наказывают за авто для ВСУ и что говорят в Раде

По данным журналистов, участницам розыгрыша грозит штраф в размере от 17-34 тысяч гривен. На именинницу протокол не составляли, так как форму она не надевала. В свою очередь Виктория сообщила о намерении встретиться с адвокатом и подать на полицейских в суд. По словам женщины, ее вызвали на допрос, снимали отпечатки пальцев и фотографировали.

Юрист Дмитрий Майстро подчеркнул, что других участниц праздника притянули к ответственности законно. Он отметил, что если гражданин, который не является полицейским, использует форму, знаки или шевроны полиции, за это предусмотрена ответственность.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина во время общения с полицией укусил одного из правоохранителей за бедро. Сначала суд назначил ему два года заключения, но при этом заменил наказание испытательным сроком.

Также сообщалось, что в Виннице правоохранители сообщили о подозрении отцу ученицы одного из лицеев, который избил учителя трудового обучения. Нарушителю грозит до 5 лет ограничения свободы.