В Харькове мужчина укусил полицейского за бедро: что не понравилось харьковчанину

Мужчина находился на остановке общественного транспорта во время комендантского часа. Сначала суд назначил ему два года заключения, но при этом заменил наказание испытательным сроком.

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В Харькове неизвестный мужчина во время общения с полицией укусил одного из правоохранителей за бедро. Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на материалы судебного дела.

Отмечается, что инцидент произошел еще в августе 2024 года. Мужчина находился на одной из остановок общественного транспорта во время комендантского часа

Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения.

Во время составления протокола мужчина распылил на патрульных газовый баллон, что стало основанием для применения полицейскими физической силы и надевания наручников.

Кроме того, мужчина укусил правоохранителя за бедро.

В зале суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года, однако одновременно освободили от отбывания наказания заменив это испытательным сроком на один год.

Напомним, дружбу двух женщин разрушила обычная стиральная машина.

Фокус также писал о том, как женщина закопала телефон рядом с умершим котом, за что ее посадили в тюрьму на два года.