Поссорились и разъехались: как дружбу двух женщин разрушила обычная стиральная машина, детали

Пользователи разделились в своих мнениях, кто на самом деле больше виноват в истории со стиральной машинкой. Одни советуют переехать, вторые — найти компромисс относительно часов использования бытовой техники.

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Двое близких подруг решили съехаться вместе, чтобы сэкономить средства за довольно дорогую аренду. Но их дружбе пришел конец, когда к ним переехала новая соседка и начала проявлять свои странные бытовые привычки, рассказывает эту историю британский таблоид Mirror.

СМИ пишет, что девушки старалась как можно скорее найти взаимопонимание в бытовых вопросах. Однако со временем к ним переехала в общую квартиру незнакомая соседка, и это стало точкой невозврата.

Женщина рассказала на одном из форумов в Reddit, что жизнь с новой соседкой стала настоящим "кошмаром". Главной причиной ссор стала громкая работа стиральной машины, которую соседка Энн (так звали третью соседку в квартире) не стала ее включать посреди ночи, постоянно стирая свое белье именно в этот период дня.

"Несколько дней назад я возвращалась с подруги в гости, и мы ели в гостиной. Наша новая соседка Энн возвращается с работы и устраивает громкую сцену, рассказывая нам, какая она измотана и как у нее болит голова. У меня самой часто бывают регулярные мигрени во время работы, и я понимаю, каково это. Поэтому посоветовала ей идти отдыхать и выключить свет для лучшего отдыха", — признается героиня истории.

Далее женщина говорит, что она решила постирать свое постельное и некоторое белье. И вот когда машинка начала громко отжимать все содержимое, то это в целом "не очень громкий звук, однако терпимый" для всех близлежащих жителей.

Затем она постирала белье и включила режим сушки белья, вернувшись к своей подруге. Через несколько минут из своей комнаты выбежала Энн и начала агрессивно бросаться на соседок.

"Она агрессивно выбежала и начала рассказывать, что мы намеренно включили режим сушки, когда у нее болела голова. Я попросила прощения у нее и попросила ее остыть, но она не унималась, пока я не пойду и не выключу эту "чертову сушку" немедленно", — рассказывает женщина, добавив, что ее подруга не вступала в этот диалог, что ее разочаровало.

Героиня истории говорит, что была разъярена и раздражена из-за этой ситуации и молчания ее лучшей подруги. Женщина признается, что ей не удается ужиться с другими девушками и думает о своем переезде на отдельную квартиру и без своей "подруги", с которой их дружба, как признается автор, уже перестала быть такой близкой.

Пользователи разделились в своих мнениях относительно этой истории. Одни говорили, что в таких случаях лучше всего установить время использования машинки и режима сушки белья. Вторые убеждали, что соседка героини Энн явно сама перегнула палку, и видно тоже включает машинку и сушку ночью, а потому просто не сошлась с соседями и хочет их избавиться.

Еще один пользователь предложил свою версию событий: он убежден, что женщины нагрубили друг другу, а теперь одна из них пытается оправдаться из-за чрезмерной реакции.

"Ей (Энн — ред.) не следовало выходить и грубить тебе, но твоя стирка могла бы подождать, пока ей плохо. Поэтому думаю вам здесь следует найти взаимопонимание или советую разъехаться. А насчет подруги — ты зря спешишь: она просто не хотела встревать в ссору из-за таких мелочей, и все понимала", — рассказал автор.

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