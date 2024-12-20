Посварилися та роз'їхалися: як дружбу двох жінок зруйнувала звичайна пральна машина, деталі

Користувачі розділилися у своїх думках, хто насправді більше винний в історії з пральною машинкою. Одні радять переїхати, другі — знайти компроміс щодо годин використання побутової техніки.

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Двоє близьких подруг вирішили з'їхатися разом, аби зекономити кошти за доволі дорогу оренду. Та їхній дружбі настав кінець, коли до них переїхала нова сусідка і почала проявляти свої дивні побутові звички, розповідає цю історію британський таблоїд Mirror.

ЗМІ пише, що дівчата намагалися якомога швидше знайти порозуміння в побутових питаннях. Однак з часом до них переїхала в спільну квартиру незнайома сусідка, і це стало точкою неповернення.

Жінка розповіла на одному з форумів у Reddit, що життя з новою сусідкою стало справжнім "кошмаром". Головною причиною сварок стала гучна робота пральної машини, яку сусідка Енн (так звали третю сусідку у квартирі) почала вмикати посеред ночі, постійно перучи свою білизну саме в цей період дня.

"Кілька днів тому я поверталася з подруги в гості, і ми їли у вітальні. Наша нова сусіда Енн повертається з роботи та влаштовує гучну сцену, розповідаючи нам, яка вона виснажена і як у неї болить голова. У мене самої часто бувають регулярні мігрені під час роботи, і я розумію, як це. Тому порадила їй йти відпочивати та вимкнути світло для кращого відпочинку", — зізнається героїня історії.

Далі жінка каже, що вона вирішила випрати свою постільну та деяку білизну. І ось коли машинка почала гучно відтискати весь вміст, то це загалом "не дуже гучний звук, однак терпимий" для всіх довколишніх мешканців.

Потім вона випрала білизну та ввімкнула режим сушки білизни, повернувшись до своєї подруги. За кілька хвилин зі своєї кімнати вибігла Енн і почала агресивно кидатися на сусідок.

"Вона агресивно вибігла та почала розповідати, що ми навмисно ввімкнули режим сушки, коли в неї боліла голова. Я попросила вибачення у неї та попросила її охолонути, але вона не вгамовувалася й вимагала , щоб я пішла та вимкнула ту "чортову сушку" негайно", — розповідає жінка, додавши, що її подруга не вступала в цей діалог, що її розчарувало.

Героїня історії каже, що була розлючена та роздратована через цю ситуацію та мовчання її найкращої подруги. Жінка зізнається, що їй не вдається вжитися з іншими дівчатами й думає про свій переїзд на окрему квартиру і без своєї "подруги", з якою їхня дружба, як зізнається дописувачка, вже перестала бути такою близькою.

Користувачі розділилися у своїх думках щодо цієї історії. Одні казали, що в таких випадках найкраще встановити час використання машинки та режиму сушіння білизни. Другі переконували, що сусідка героїні Енн явно сама перегнула палицю, і видно теж вмикає машинку та сушку вночі, а тому просто не зійшлася з сусідами та хоче їх здихатися.

Ще один користувач запропонував свою версію подій: він переконаний, що жінки нагрубили одна одній, а тепер одна з них намагається виправдатися через надмірну реакцію.

"Їй (Енн — ред.) не слід було виходити та грубити тобі, але твоє прання могло б почекати, поки їй погано. Тому думаю вам тут слід знайти порозуміння або раджу роз'їхатися. А щодо подруги — ти дарма поспішаєш: вона просто не хотіла встрягати у сварку через такі дрібниці, і все розуміла", — розповів дописувач.

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