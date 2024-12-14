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Жінка помстилася найкращій подрузі, яка хотіла "зруйнувати" її бізнес (відео)

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Фото: Shutterstock | Ілюстративне фото

Емі Дікінсон заявила, що її подруга спеціально вибрала для весілля дату, що збігається з важливим заходом, який вона організовувала. За її словами, знайома від самого початку не виявляла інтересу до її бізнесу і нерідко демонструвала заздрість.

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Весілля, як правило, асоціюється з радістю і єднанням, але для однієї пари близьких подруг цей день став приводом для драматичного розриву стосунків. Австралійська контент-креаторка Емі Дікінсон заявила, що відмовилася від участі у весіллі своєї найкращої подруги після конфлікту, пов'язаного з датою свята. Про це вона розповіла в одному з відео в TikTok.

Емі стверджує, що подруга навмисно призначила весілля на той самий день, що й великий захід, який вона організовує — конференцію The Social Summit, першу в Австралії зустріч для творців контенту і брендів, заплановану на 6 лютого 2025 року.

За словами жінки, вона неодноразово просила подругу вибрати іншу дату, проте наречена наполягла на своєму. Перевіривши доступність весільних майданчиків, Емі виявила, що вільних дат у лютому більш ніж достатньо, що посилило її підозри в навмисному виборі дня.

"Вона могла вибрати будь-який інший день, але вибрала саме цей. Думаю, це було зроблено спеціально", — поділилася вона.

Після цієї сварки Емі вирішила розірвати стосунки, заблокувала подругу в соцмережах і навіть розрізала сукню подружки нареченої, назвавши її "потворною".

Емі також розповіла, що від самого початку її подруга не виявляла інтересу до її бізнесу, не підтримувала і часто виявляла заздрість. Історія викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Багато коментаторів підтримали Емі, зазначаючи, що розставання з друзями іноді буває болючішим, ніж розрив романтичних стосунків.

"Спілкуйтеся з людьми хорошої якості, адже краще бути одному, ніж у поганій компанії", — написав один із користувачів.

Інші ділилися особистими історіями про токсичні дружні стосунки.

"Іноді дружба, навіть тривалістю в роки, виявляється нездоровою. Краще рухатися далі", — підсумував один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що випадкове повідомлення в робочому чаті розкрило секрет чоловіка. Жінка поділилася, що її чоловік подружився з колегою, яка прийшла на роботу близько року тому, але нещодавно вона помітила повідомлення, де та чекала з ним обіду.

Також стало відомо, що дівчина налякала спробою закрити вікно в столітній будівлі. Вона вилізла на підвіконня, щоб опустити раму, що заклинила, чим викликала тривогу у спостерігачів за її безпекою. Пізніше вона пояснила, що під вікном розташований майданчик пожежної драбини.