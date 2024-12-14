Женщина отомстила лучшей подруге, которая хотела "разрушить" ее бизнес (видео)

Эми Дикинсон заявила, что ее подруга специально выбрала для свадьбы дату, совпадающую с важным мероприятием, которое она организовывала. По ее словам, знакомая с самого начала не проявляла интереса к ее бизнесу и нередко демонстрировала зависть.

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Свадьба, как правило, ассоциируется с радостью и единением, но для одной пары близких подруг этот день стал поводом для драматичного разрыва отношений. Австралийская контент-креатор Эми Дикинсон заявила, что отказалась от участия в свадьбе своей лучшей подруги после конфликта, связанного с датой торжества. Об этом она рассказала в одном из видео в TikTok.

Эми утверждает, что подруга намеренно назначила свадьбу на тот же день, что и крупное мероприятие, организуемое ею — конференцию The Social Summit, первую в Австралии встречу для создателей контента и брендов, запланированную на 6 февраля 2025 года.

По словам женщины, она неоднократно просила подругу выбрать другую дату, однако невеста настояла на своем. Проверив доступность свадебных площадок, Эми обнаружила, что свободных дат в феврале предостаточно, что усилило ее подозрения в намеренном выборе дня.

"Она могла выбрать любой другой день, но выбрала именно этот. Думаю, это было сделано специально", — поделилась она.

После этой ссоры Эми решила разорвать отношения, заблокировала подругу в соцсетях и даже разрезала платье подружки невесты, назвав его "уродливым".

Эми также рассказала, что с самого начала ее подруга не проявляла интереса к ее бизнесу, не поддерживала и часто выказывала зависть. История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие комментаторы поддержали Эми, отмечая, что расставание с друзьями иногда бывает более болезненным, чем разрыв романтических отношений.

"Общайтесь с людьми хорошего качества, ведь лучше быть одному, чем в плохой компании", — написал один из пользователей.

Другие делились личными историями о токсичных дружеских отношениях.

"Иногда дружба, даже длиной в годы, оказывается нездоровой. Лучше двигаться дальше", — подытожил один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что случайное сообщение в рабочем чате раскрыло секрет мужа. Женщина поделилась, что ее супруг подружился с коллегой, пришедшей на работу около года назад, но недавно она заметила сообщение, где та ждала с ним обеда.

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