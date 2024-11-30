Тайные встречи: случайное сообщение в рабочем чате раскрыло секрет мужа

Женщина поделилась, что ее муж подружился с коллегой, пришедшей на работу около года назад, но недавно она заметила сообщение, где та ждала с ним обеда.

Жительница Великобритании поделилась на форуме Mumsnet своей историей о том, как узнала, что ее муж тайно встречается с коллегой-женщиной. Подобные новости вызвали у нее гнев и чувство предательства.

Женщина рассказала, что ее муж и его коллега, появившаяся на работе около года назад, были в дружеских отношениях, о которых он изначально открыто говорил. Однако недавно она обнаружила сообщение в его рабочей системе, в котором коллега с нетерпением ждала обеда с ним.

Жена узнала, что муж встречался с коллегой за обедом вне офиса, скрыв это от нее. По ее словам, супруг оправдывал такие встречи тем, что поддерживал коллегу в ее "трудный период" и оказывал эмоциональную помощь.

"Я сказала, что мне неприятно, когда он проводит время с ней один на один. Это больше похоже на свидание! Он признался, что таких встреч было два или три", — написала она.

Она также отметила, что раньше уже выражала беспокойство по поводу слишком тесной эмоциональной связи мужа с коллегой, особенно после того, как та расплакалась во время их разговора, сказав, что скучает по нему.

Иллюстративное фото Фото: Reddit

Ситуация вызвала бурное обсуждение на форуме, где большинство пользователей поддержали жену, но нашлись и те, кто думал иначе:

"Это классическая схема: мужчина становится эмоциональным "героем", но утверждает, что ничего серьезного между ними нет";

"Я тоже дружила с коллегой противоположного пола, и это всегда оставалось лишь дружбой. Но важно соблюдать границы, чтобы не вызывать подозрений";

"Если вы дошли до того, что говорите мужу, как ему следует вести себя, это означает, что его собственные границы нарушены".

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