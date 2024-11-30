Таємні зустрічі: випадкове повідомлення в робочому чаті розкрило секрет чоловіка

Жінка поділилася, що її чоловік подружився з колегою, яка прийшла на роботу близько року тому, але нещодавно вона помітила повідомлення, де та чекала з ним обіду.

Мешканка Великої Британії поділилася на форумі Mumsnet своєю історією про те, як дізналася, що її чоловік таємно зустрічається з колегою-жінкою. Подібні новини викликали в неї гнів і почуття зради.

Жінка розповіла, що її чоловік і його колега, яка з'явилася на роботі близько року тому, були в дружніх стосунках, про які він спочатку відкрито говорив. Однак нещодавно вона виявила повідомлення в його робочій системі, в якому колега з нетерпінням чекала обіду з ним.

Дружина дізналася, що чоловік зустрічався з колегою за обідом поза офісом, приховавши це від неї. За її словами, чоловік виправдовував такі зустрічі тим, що підтримував колегу в її "важкий період" і надавав емоційну допомогу.

"Я сказала, що мені неприємно, коли він проводить час із нею сам на сам. Це більше схоже на побачення! Він зізнався, що таких зустрічей було дві або три", — написала вона.

Вона також зазначила, що раніше вже висловлювала занепокоєння з приводу занадто тісного емоційного зв'язку чоловіка з колегою, особливо після того, як та розплакалася під час їхньої розмови, сказавши, що сумує за ним.

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Ситуація викликала бурхливе обговорення на форумі, де більшість користувачів підтримали дружину, але знайшлися й ті, хто думав інакше:

"Це класична схема: чоловік стає емоційним "героєм", але стверджує, що нічого серйозного між ними немає";

"Я теж дружила з колегою протилежної статі, і це завжди залишалося лише дружбою. Але важливо дотримуватися меж, щоб не викликати підозр";

"Якщо ви дійшли до того, що говорите чоловікові, як йому слід поводитися, це означає, що його власні кордони порушено".

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