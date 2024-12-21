У Харкові чоловік вкусив поліцейського за стегно: що не сподобалось харків'янину

Чоловік перебував на зупинці громадського транспорту під час комендантської години. Спочатку суд призначив йому два роки ув'язнення, але водночас замінив покарання випробовувальним терміном.

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У Харкові невідомий чоловік під час спілкування з поліцією вкусив одного з правоохоронців за стегно. Про це пише "24 канал" з посиланням на матеріали судової справи.

Зазначається, що інцидент стався ще у серпні 2024 року. Чоловік перебував на одній із зупинок громадського транспорту під час комендантської години

Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння.

Під час складання протоколу чоловік розпилив на патрульних газовий балон, що стало підставою для застосування поліцейськими фізичної сили та надівання кайданок.

Крім того, чоловік вкусив правоохоронця за стегно.

У залі суду чоловік визнав свою провину та розкаявся у скоєному.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на два роки, проте одночасно звільнили від відбування покарання замінивши це випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, дружбу двох жінок зруйнувала звичайна пральна машина.

Фокус також писав про те, як жінка закопала телефон поруч з померлим котом, за що її посадили до в'язниці на два роки.