Жінка закопала телефон поруч з померлим котом: її посадили до в'язниці на два роки, деталі

Жінка заховала телефон на прохання свого сина, який раніше працював поліцейським. Коли правоохоронці знайшли пристрій він не підлягав дослідженню.

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48-річну Ребеку Едвардс ув'язнили на два роки за те, що вона закопала телефон у могилу поруч з померлим котом, щоб захистити свого сина-педофіла. Про це пише Daily Star.

Жінка була визнана винною у перешкоджанні здійсненню правосуддя шляхом приховування доказів та засуджена до двох років ув'язнення.

Ребека Едвардс Фото: Media Wales

Вона закопала телефон разом з мертвою твариною, щоб захистити свого сина, 25-річного Льюїса Едвардса.

Льюїс — колишній поліцейський, який отримав довічне ув'язнення минулого року, а кілька днів тому був засуджений за інші злочини, пов'язані зі зберіганням непристойних зображень дітей.

Раніше чоловік зізнався у 160 випадках сексуального насильства над дітьми та шантажу з використанням 4 500 компроментуючих зображень дітей.

Льюїс Едвардс Фото: Media Wales

"Хоча вирок його матері міг би бути умовним, суддя сказав, що злочин був "занадто серйозним" для чогось іншого, окрім як відправити її прямо до в'язниці", — йдеться у матеріалі.

Ребеці доведеться відбути половину терміну ув'язнення, перш ніж її звільнять під умовно-дострокове звільнення.

Спочатку Ребека віддала два телефони поліції, але потім її запитали про третій, який, як вони вважали, знаходився в саду.

"Я закопала телефон у саду, коли ховала кота", — відповіла жінка.

Чорний мобільний телефон з розбитим екраном був знайдений з "могили сімейного кота", проте гаджет "не підлягав експертизі" через його пошкодження.

Нагадаємо, чоловік знайшов дві пари зубів на своєму задньому дворі, після чого туди з'їхались науковці.

Фокус також писав про те, що поліція арештувала кота за крадіжку риби з припаркованого мопеда.