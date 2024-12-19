Чоловік знайшов дві пари зубів на своєму задньому дворі: невдовзі туди з'їхались науковці

Власник будинку помітив, що з землі щось стирчить. Підійшовши, він почав збирати в руках чиїсь зуби, і тоді зрозумів, що потрібно викликати експертів.

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У США розкопали доісторичну знахідку. Йдеться про рештки мастодонта — ссавця, чий вий вимер приблизно 13 тисяч років тому. Деталями 17 грудня поділилась пресслужба Музею штату Нью-Йорк.

Відкриття сталося в окрузі Оріндж, і повна щелепа мастодонта стала першою подібною знахідкою в штабі за останні понад 11 років. Скам’янілість стирчала з землі, і це привабило власника будинку поблизу Скотчтауна. Обстеживши свій задній двір, він виявив два зуби, приховані листям. Ще два зуби він знайшов "лише в дюймах під землею".

Фото знахідок на задньому дворі будинка Фото: Музей штату Нью-Йорк

Щелепу разом з додатковими фрагментами кістки вилучили дослідники. Скам’янілості проаналізують, щоб визначити їхній вік та середовище існування власника за життя. Результати будуть відомі вже у наступному році.

Однак у музеї розповіли, що під час розкопок були знайдені повна, добре збережена щелепа дорослого мастодонта, а також шматок кістки пальця ноги та фрагмент ребра.

"Ця значна знахідка покращить наше розуміння мешканців регіону льодовикового періоду та висвітлить велику кількість доісторичних чудес, які ще належить відкрити", — підкреслила пресслужба.

На сьогодні по штату знайшли понад 150 скам’янілостей мастодонтів, і приблизно третину з них — в окрузі Оріндж. Представник музею доктор Роберт Феранец підкреслив, що скам’янілості дозволяють не лише реконструювати стародавні екосистеми, але й розуміти краще сучасний світ навколо.

"Коли я знайшов зуби й оглянув їх у своїх руках, я зрозумів, що це щось особливе, і вирішив викликати експертів. Я дуже радий, що наша власність стала такою важливою знахідкою для наукової спільноти", — поділився власник будинку.

Доктор Корі Гарріс повідомив, що науковці планують дослідити найближчі території, щоб перевірити, чи не збереглися ще якісь кістки.

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