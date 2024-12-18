Нудна офісна будівля в Лондоні приховує несподівану таємницю віком 1800 років (відео)

Звичайна офісна будівля в центрі Лондона приховує під собою руїни римської вілли і лазні. Це єдиний приватний римський будинок у Лондоні, який можна відвідати.

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Сучасний Лондон був заснований римлянами незабаром після їхнього вторгнення на Британські острови в 43 році н. е. І був столицею римської Британії. Але археологічних пам'яток того часу залишилося не так багато. Але найцікавіша з них: руїни давньоримської вілли, розташовані просто в центрі столиці Великої Британії та ховаються під нудною офісною будівлею зі скла та бетону. Про це пише Mirror.

Римська вілла під офісною будівлею в Лондоні

Під сучасною будівлею на вулиці Lower Thames Street в центрі Лондона, якщо спуститися в підвал, можна побачити руїни римського будинку з прибудованою до нього лазнею, датовані приблизно 190 роком.

Римський будинок і лазні Біллінсгейт — це руїни великої приватної резиденції, виявлені 1848 року під час будівництва Вугільної біржі. Це єдиний приватний римський будинок у Лондоні, який можна відвідати, і у нього багата історія.

Девід Гаррі, лондонський гід, поділився відео на TikTok, у якому він досліджує будинок. Він сказав: "Лондон сповнений разючих сюрпризів. У цій офісній будівлі 1960-х років таїться величезний секрет і темна таємниця".

Давши глядачам можливість зазирнути всередину археологічного об'єкту, Девід досліджував кожну кімнату, розпочавши з відділення лазні, в якій колись "було так спекотно, що шкіра горіла", а потім показав прохолодне приміщення, що використовувалося для роздягання та переодягання.

Ще однією особливістю давньоримського будинку є кімната-тепідарій, яка, за словами Девіда, могла використовуватися для ведення бізнесу, і в ній "було комфортно, але дуже спекотно". Римський будинок і лазні Біллінгсгейт зберігаються вже майже 2000 років і були оголошені пам'яткою, що охороняється, відповідно до Закону про стародавні пам'ятники та археологічні зони 1979 року, тому будь-яка завдана шкода може бути кримінальним злочином.

У підписі до свого відео Девід написав: "Виявлений 1848 року і збережений у той час, коли зазвичай руїни просто знищували, цей дивовижний приватний будинок, що належить до часів Римської імперії, має власну разючу лазню. Загадка, чому лазня розташована саме тут, адже вона б затулила краєвид на річку Темзу, що протікала просто поруч із будівлею. Руїни були виявлені у вікторіанську епоху, а потім, коли в 1960-х роках знесли решту вугільної біржі, іншу частину секрету було розкрито. Це єдиний приватний римський будинок у Лондоні, який можна відвідати, і він є неперевершеним археологічним скарбом".

Римська вілла під офісною будівлею в Лондоні

Відео Девіда зібрало неймовірні 793 000 переглядів, 34 000 лайків і сотні коментарів. Користувачі TikTok, які побачили кліп, зазначили, як вони були здивовані.

Кілька цікавих користувачів запитали Девіда в коментарях, у чому полягає "темна таємниця". Він відповів: "Це скоріше таємничий сюрприз, адже в приватних римських будинках майже ніколи не бувало лазень. Є теорія, що спочатку це був храм, а потім бордель".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в новому фільмі Рідлі Скотта "Гладіатор 2" є правдою, а що режисер значно перебільшив, показуючи бої в Колізеї.