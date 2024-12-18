Скучное офисное здание в Лондоне скрывает неожиданную тайну возрастом 1800 лет (видео)

Обычное офисное здание в центре Лондона скрывает под собой руины римской виллы и бани. Это единственный частный римский дом в Лондоне, который можно посетить.

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Современный Лондон был основан римлянами вскоре после их вторжения на Британские острова в 43 году н. э. И был столицей римской Британии. Но археологических памятников того времени осталось не так много. Но самая интересная из них: руины древнеримской виллы, находятся прямо в центре столицы Великобритании и прячутся под скучным офисным зданием из стекла и бетона. Об этом пишет Mirror.

Римская вилла под офисным зданием в Лондоне

Под современным зданием на улице Lower Thames Street в центре Лондона, если спуститься в подвал, можно увидеть руины римского дома с пристроенной к нему баней, датируемые примерно 190 годом.

Римский дом и бани Биллинсгейт — это руины большой частной резиденции, обнаруженные в 1848 году при постройке Угольной биржи. Это единственный частный римский дом в Лондоне, который можно посетить, и у него богатая история.

Дэвид Гарри, лондонский гид, поделился видео на TikTok, в котором он исследует дом. Он сказал: "Лондон полон шокирующих сюрпризов. В этом офисном здании 1960-х годов таится огромный секрет и темная тайна".

Дав зрителям возможность заглянуть внутрь археологического объекта, Дэвид исследовал каждую комнату, начав с отделения бани, в которой когда-то "было так жарко, что кожа горела", а потом показал прохладное помещение, которое использовалось для раздевания и переодевания.

Еще одной особенностью древнеримского дома является комната-тепидарий, которая, по словам Дэвида, могла использоваться для ведения бизнеса, и в ней "было комфортно, но очень жарко". Римский дом и бани Биллингсгейт сохраняются уже почти 2000 лет и были объявлены охраняемым памятником в соответствии с Законом о древних памятниках и археологических зонах 1979 года, поэтому любой нанесенный ущерб может быть уголовным преступлением.

В подписи к своему видео Дэвид написал: "Обнаруженный в 1848 году и сохраненный в то время, когда обычно руины просто уничтожались, этот удивительный частный дом, относящийся к временам Римской империи, содержит собственную впечатляющую баню. Загадка, почему баня находится именно здесь, ведь она бы заслонила вид на реку Темзу, которая протекала прямо рядом со зданием. Руины были обнаружены в викторианскую эпоху, а затем, когда в 1960-х годах снесли оставшуюся часть угольной биржи, остальная часть секрета была раскрыта. Это единственный частный римский дом в Лондоне, который можно посетить, и он является непревзойденным археологическим сокровищем".

Римская вилла под офисным зданием в Лондоне

Видео Дэвида собрало невероятные 793 000 просмотров, 34 000 лайков и сотни комментариев. Пользователи TikTok, которые увидели клип, отметили, как они были поражены.

Несколько любопытных пользователей спросили Дэвида в комментариях, в чем заключается "темная тайна". Он ответил: "Это скорее таинственный сюрприз, ведь в частных римских домах почти никогда не бывало бань. Есть теория, что изначально это был храм, а затем бордель".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в новом фильме Ридли Скотта "Гладиатор 2", является правдой, а что режиссер значительно преувеличил, показывая бои в Колизее.