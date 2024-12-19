Мужчина нашел две пары зубов на своем заднем дворе: вскоре туда съехались ученые

Владелец дома заметил, что из земли что-то торчит. Подойдя, он начал собирать в руках чьи-то зубы, и тогда понял, что нужно вызывать экспертов.

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В США раскопали доисторическую находку. Речь идет об останках мастодонта — млекопитающего, чей вый вымер примерно 13 тысяч лет назад. Деталями 17 декабря поделилась пресс-служба Музея штата Нью-Йорк.

Открытие произошло в округе Ориндж, и полная челюсть мастодонта стала первой подобной находкой в штабе за последние более 11 лет. Окаменелость торчала из земли, и это привлекло владельца дома вблизи Скотчтауна. Обследовав свой задний двор, он обнаружил два зуба, скрытые листьями. Еще два зуба он нашел "всего в дюймах под землей".

Фото находок на заднем дворе дома Фото: Музей штата Нью-Йорк

Челюсть вместе с дополнительными фрагментами кости изъяли исследователи. Окаменелости проанализируют, чтобы определить их возраст и среду обитания владельца при жизни. Результаты будут известны уже в следующем году.

Однако в музее рассказали, что во время раскопок были найдены полная, хорошо сохранившаяся челюсть взрослого мастодонта, а также кусок кости пальца ноги и фрагмент ребра.

"Эта значительная находка улучшит наше понимание жителей региона ледникового периода и осветит большое количество доисторических чудес, которые еще предстоит открыть", — подчеркнула пресс-служба.

На сегодня по штату нашли более 150 окаменелостей мастодонтов, и примерно треть из них — в округе Ориндж. Представитель музея доктор Роберт Феранец подчеркнул, что окаменелости позволяют не только реконструировать древние экосистемы, но и понимать лучше современный мир вокруг.

"Когда я нашел зубы и осмотрел их в своих руках, я понял, что это что-то особенное, и решил вызвать экспертов. Я очень рад, что наша собственность стала такой важной находкой для научного сообщества", — поделился владелец дома.

Доктор Кори Харрис сообщил, что ученые планируют исследовать ближайшие территории, чтобы проверить, не сохранились ли еще какие-то кости.

Напомним, под "скучным" зданием в Лондоне скрываются руины древнеримской виллы. Они сохранились еще со времен до нашей эры.

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