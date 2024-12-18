Белки-убийцы: ученые утверждают, что грызуны эволюционируют, становясь плотоядными

Оказалось, что белки, которые считались вегетарианцами, охотятся на мышей-полевок и поедают их.

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Белки с их пушистыми хвостиками кажутся милыми животными, которые любят орешки. Однако новое исследование представило грызунов в совершенно новом свете. Ученые сняли шокирующие кадры того, как калифорнийские белки убивают, а затем поедают мышей-полевок. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что белки стали хищниками

До сих пор белки считались животными, которые питаются орехами и семенами, но новые кадры показывают, что белки эволюционируют и становятся плотоядными.

"Это шокирует. Мы никогда раньше не видели такого поведения. Белки — одни из самых знакомых людям животных. Мы видим их прямо за нашими окнами и часто с ними контактируем. Однако вот это никогда ранее не встречавшееся в науке поведение показывает, что нам еще многое предстоит узнать о естественной истории окружающего нас мира", — сказала доктор Дженнифер Э. Смит, доцент кафедры биологии в Университете Висконсина в О-Клэр, которая руководила исследованием.

Ученые наблюдали за белками в региональном парке Брионес в округе Контра-Коста, когда заметили необычное поведение.

В период с 10 июня по 30 июля они с удивлением наблюдали, как калифорнийские белки всех возрастов и обеих полов охотились на полевок и даже дрались за добычу.

Из 74 наблюдаемых взаимодействий с полевками почти половина (42 процента) была связана с активной охотой на этих мелких грызунов.

Их хищные привычки питания достигли пика в первые две недели июля, что совпало со взрывным ростом численности полевок в парке.

По мнению исследователей, это говорит о том, что их охотничье поведение возникло одновременно с временным увеличением доступности добычи.

Соня Уайлд, автор исследования, сказала: "Тот факт, что калифорнийские суслики обладают поведенческой гибкостью и могут реагировать на изменения доступности пищи, может помочь им выживать в среде, быстро меняющейся из-за присутствия людей".

Хотя исследователи изучали белок в течение многих лет, даже они были поражены результатами.

Теперь они изучают, насколько распространено такое поведение среди белок, как оно передается от родителей к детенышам и как оно влияет на экологические процессы.

Команда ученых планирует вернуться в парк следующим летом, чтобы проверить, оказало ли это долгосрочное воздействие на полевок и самих белок.

Стоит отметить, что плотоядными стали серые белки, которые водятся в США. В Великобритании и континентальной Европе живут рыжие белки и они находятся под угрозой. Серые белки пока на них не охотятся, но они были завезены в Великобританию в конце XIX века из Северной Америки. Первоначально завезенные как декоративный вид, они вскоре распространились по всей Великобритании и другим европейским странам, например, в Италии.

Серые белки переносят болезнь, называемую вирусом парапокса белок, которая, по-видимому, не влияет на их здоровье, но часто убивает рыжих белок.

К тому же серые белки питаются зелеными желудями, уничтожая источник пищи прежде, чем он созреет и станет пригодным для употребления в пищу их рыжими собратами.

Напомним, в ноябре ученые выяснили, что японские белки (Sciurus lis), которые обычно питаются семенами, цветами и фруктами, также едят кости пятнистого оленя (Cervus nippon).