Странное поведение. Японские белки замечены за поеданием костей оленей: зачем им это

Исследователи обнаружили, что столь странное поведение демонстрируют лишь самки японских белок.

Когда мы думаем о белках, вероятнее всего, мы представляем милых маленьких существ с пушистыми хвостами, закладывающих желуди в парке. Однако исследователи из Японии обнаружили, что эти животные могут демонстрировать и другое поведение: например, грызут кости, пишет IFLScience.

Японские белки (Sciurus lis) известны тем, что питаются семенами, цветами и фруктами, а грецкие орехи могут составлять до 35% и годового рациона, по крайней мере в некоторых районах Японии. Однако в новом исследовании японские белки поставили ученых в тупик, продемонстрировав, что они также могут поедать кости пятнистого оленя (Cervus nippon).

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По словам автора исследования Кенджи Суэцугу, он с коллегами впервые наблюдал такое поведение животных 10 июля 2023 года, когда наблюдал за тем, как самка белки грызла кость в течение примерно пяти минут.

Такое поведение показалось ученым весьма необычным и довольно странным, так как команда заметила нечто еще более любопытное. Оказалось, что кости жевали вовсе не все представители этого вида: прослеживалась тенденция, что белки, грызущие кости, на самом деле были кормящими матерями.

Суэцугу с коллегами предположили, что разгадка этого поведения заключается в наблюдении. Исследователи пришли к выводу, что самки белок, вероятно, испытывали повышенную потребность в минералах во время репродуктивного и кормящего периодов, а грызение костей, как считают ученые, помогает им получать необходимые минералы, такие как кальций и фосфор. До сих пор ученые наблюдали только за кормящими самками, проявляющими такое поведение, и оставалось неясным, грызут ли кости также и самцы.

Впрочем, исследователи считают, что такое поведение не так уж необычно, как могло бы показаться. Еще в 1940 году появился отчет о другом виде белок, поедающих кости — восточной серой белке (Sciurus carolinensis). Позже ученые также обнаружили, что она была кормящей матерью.

Исследователи считают, что грызение костей доказывает, что у матерей есть минералы, такие как кальций и фосфор, которые необходимы из-за возросших энергетических и минеральных потребностей в размножении и кормлении потомства. Команда полагает, что в попытке получить эти минералы белки, вероятно, не ограничиваются поеданием лишь костей оленей.

Предполагается, что кости, вероятно, являются лучшим источником кальция — наблюдения показывают, что кормящие матери также порой грызу кости мелких животных и змей. Подобные наблюдения были обнаружены командой в предыдущих исследованиях.

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