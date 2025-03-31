Детали важны: сможет ли червь отрастить новое тело, если разрезать его пополам

Регенерация — удивительная наука и черви, вероятно, являются в ней мастерами. Большинство видов в действительности способны отрастить новое тело, а некоторым это удается даже из крошечного кусочка ткани.

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Об этом пишет Science Focus.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов. Некоторые виды хорошо известны науке, а другие не перестают удивлять ученых до сих пор: от акул, оказавшихся не такими молчаливыми, как все думали, до каракатиц, которых по праву считают мастерами маскировки. Однако они не единственные, кому удалось удивить ученых — свое место в этом списке также занимают и черви.

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Черви привлекли внимание ученых и людей по всему миру своей невероятной способностью к регенерации: не секрет, что большинство из видов червей способны продолжить жизнь даже после того, как их разрубают пополам. Впрочем, ученые отмечают, что все немного сложнее.

По словам старшего куратора свободно живущих червей в Лондонском музее естественной истории Эммы Шерлок, у большинства видов червей на самом деле есть некоторые способности к регенерации, однако ее степень зависит от вида.

Например, дождевые черви способны отращивать хвосты, однако лидерами регенерации все же считаю крошечных плоских червей, известных как планарии. Предыдущие исследования уже показали, что представители этого вида на самом деле могут отращивать свое тело даже из крошечного кусочка ткани.

Впрочем, ученые предупреждают, что ситуация также зависит от того, как именно разрезать червя. Например, исследователи обнаружили, что черви, разрезанные пополам вдоль, определенно не способны регенерировать — по сути, они попросту не смогут выжить. В то же время черви, разрезанные поперек, то есть перпендикулярно длине его тела, они вполне смогут выжить.

Самый страшный червь на Земле

На планете обитает множество видов, однако самым страшным из них считается червь боббит (Eunice aphroditois). Представители этого вида, по сути, являются смертельным оружием, обитающим в более теплых океанах по всему миру.

Известно, что они зарываются в осадок, оставляя открытым лишь рот, с похожими на ножницы челюстями. По сути, пять усиков, торчащих из его головы, действуют как растяжки. Если рыба случайно заденет одного из них, у нее будет всего лишь миллисекунды, чтобы убежать. Острые, как бритва, ротовые части червя боббита наносят удары с такой скоростью, что иногда добыча разрезается пополам.

Ранее Фокус писал о том, что существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны".