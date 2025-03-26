Ученые впервые в истории записали разговоры страшнейших хищников в океане: акулы не молчаливы (видео)

Исследователи впервые в истории записали акул в недрах океана, активно издающих звуки — хищники не так молчаливы, как считалось ранее.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для огромного количества видов, в том числе и одного из самых грозных хищников планеты — акул. Долгое время акулы считались совершенно жутко молчаливыми — в результате это стало неотъемлемой частью мифов об этих существах, пишет Science Alert.

Теперь ученые считают, что репутация жутких молчунов на самом деле может быть незаслуженной. В новом исследовании ученые впервые записали, как акулы активно издают шум, громкий щелкающий звук, издаваемый новозеландскими куньими акулами (Mustelus lenticulatus). Это открытие раскрывает целое возможное измерение коммуникации акул, которое ускользало от ученых до сих пор.

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По словам соавтора исследования, Кэролин Нидер из Океанографического института Вудс-Хоул, ранее они с коллегами предполагали, что акулы не издают звуков, однако результаты их работы показывают, что это вовсе не так. В то же время ученые отмечают, что мы все еще не знаем, что именно означают эти активные звуки — однако у ученых впервые в истории есть записи "разговоров акул".

Под водой звук распространяется на большие расстояния, и у многих морских обитателей на самом деле есть аппарат для создания звуков. Эти звукоиздатели невероятно разнообразны, включая плавательные пузыри, специализированные мышцы и шершавые поверхности, которыми они трутся друг о друга, создавая стридуляционные звуки.

Пластиножаберные, к которым относятся и новозеландские куньи акулы — семейство хрящевых рыб, включающее акул и скатов. Представители этого семейства не обладают специализированными физическими особенностями для создания звуков, поэтому ученые были весьма удивлены, когда в 2022 году заметили двух скатов, издающих щелкающие звуки.

Впоследствии еще три вида скатов также были замечены учеными во время общения. Теперь Нидер с коллегами начали обширное исследование, направленное на изучение куньих акул в водах Новой Зеландии.

Авторы исследования отмечают, их выбор пал на куньих акул по целому ряду причин, в том числе:

миниатюрный размер акул, что позволяет держать их в руках;

ученые получили сообщения о щелкающих звуках, издаваемых мальками куньих акул в дикой природе.

В период с 2021 по апрель 2022 года ученые получили и записали 10 молодых акул длиной от 55,5 до 80,5 сантиметра — 5 самцов и 5 самок. Каждая акула была помещена в небольшой экспериментальный резервуар, и исследователи взяли их в руки.

Было зафиксировано, что акула (Mustelus lenticulatus) издает преднамеренные щелкающие звуки Фото: Paul Caiger

Пока акул брали в руки в течение 20 секунд, акулы издавали короткие высокочастотные щелчки, в среднем около 48 миллисекунд на щелчок, со средней пиковой частотой от 2,4 до 18,5 килогерца. Большинство взрослых особей могут слышать только до 17 килогерц; здесь есть образец 18,5 килогерца, но его непросто услышать.

Авторы исследования отмечают, что звуки акул были записаны микрофоном примерно в 30 сантиметрах от каждой особи с громкостью до 166 децибел — для сравнения, это сопоставимо с громкостью пистолета или петарды. Поэтому щелчки не совсем соответствуют шепоту акулы.

Известно, что акулы издавали звуки, когда ученые брали их в руки, но замолкали, когда свободно плавали в аквариуме или кормились. Это привело к тому, что ученые предполагают: щелчки — реакция на стресс.

Вторая часть исследования сосредоточена на том, что ученые пытались воссоздать процесс производства звуков. Исследователи полагают, что акулы с силой смыкают челюсти, ударяя зубами друг о друга, чтобы издать громкий, ударный щелкающий звук. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить механизм.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли важный секрет крупнейшей в истории Земли акулы.