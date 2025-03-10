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Технологии и наука

Вовсе не такой, каким все считали: ученые раскрыли важный секрет крупнейшей в истории Земли акулы

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Фото: Shutterstock | Ученые выяснили, как на самом деле выглядел мегалодон

Новое исследование предоставляет то, что может быть самой точной реконструкцией крупнейшего хищника планеты, мегалодона, на сегодняшний день.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, а других мы знаем лишь по окаменелостям, которые были обнаружены в разных уголках планеты. Одним из таких видов считается крупнейший морской хищник в истории Земле — мегалодон, пишет Science Alert.

В новом исследовании команде под руководством палеонтолога Кеншу Шимады из Университета Де Поля в США удалось получить то, что ученые считают самой точной реконструкцией на сегодняшний день. Ученые определили, что мегалодон (Odontus megalodon), вероятно, был длиннее и изящнее, чем предыдущие интерпретации его скудных, загадочных останков.

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Теперь ученые считают, что мегалодон, вероятно, на самом деле не напоминал гигантскую большую белую акулу, а больше походил на огромную лимонную акулу с более тонким и удлиненным телом. Такая форма имеет гораздо больше смысла для эффективного перемещения в воде.

Мегалодон — одна из самых захватывающих загадок в палеонтологической летописи. Ученые считают, что эти гигантские хищники бороздили океаны Земли примерно от 23 до 3,6 миллиона лет назад, в течение которых они стояли на вершине пищевой цепи, а затем вымерли.

Известно, что мегалодон был огромным в сравнении с современными акулами, однако долгое время ученые не могли узнать об этом виде больше подробностей. Основная причина заключается в том, что скелет мегалодона на самом деле состоял из хрящей.

За все время ученым удалось обнаружить на морском дне лишь окаменелые зубы и позвонки мегалодона — эти находки указывают на то, что морские гиганты могли достигать от 11 метров до более 40 метров в длину. Большинство оценок составляют от 13 до 18 метров, при этом белая акула (Carcharodon carcharias) является основой для их модели, используя одну из самых полных ископаемых мегалодона, которые у нас есть: почти полный позвоночник, найденный недалеко от Бельгии, длиной 11 метров.

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Самая точная реконструкция максимального размера мегалодона. Человек для масштаба
Фото: DePaul University/Kenshu Shimada

Большие белые акулы — одни из самых свирепых хищников в океане, поэтому легко понять, почему ученые обратились к этому виду, чтобы понять мегалодона. Однако не все акулы устроены одинаково. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы исправить эту ошибку. Вместо того чтобы изучать позвоночник мегалодона в контексте всего лишь нескольких видов, Шимада и его коллеги сравнили его с огромным каталогом из 145 ныне живущих и 20 вымерших видов акул.

Ученые также попытались выяснить длину головы и хвоста акулы. Их новый подход показал, что если план тела мегалодона соответствовал большинству других акул, которых так изящно создала эволюция, то голова и хвост вымершего хищника могли составлять 16,6% и 32,6% от общей длины тела соответственно, с более гладким, тонким телом, больше похожим на тело лимонной акулы (Negaprion brevirostris), чем на тело белой акулы.

Новые данные указывают, что у бельгийского мегалодона длина головы составила бы 1,8 метра, а хвоста — 3,6 метра. В общем, как считают ученые, длина тела этого конкретного хищника составила около 16,4 метра.

Хотя бельгийский позвоночник дает ученым кучу связанных костей для работы, это не единственные позвонки мегалодона, которые нашли палеонтологи, и они не самые большие. Самый большой позвонок в наборе имеет длину 15,5 сантиметров. Сообщается, что другие позвонки, найденные около Дании, значительно больше, до 23 сантиметров в поперечнике. Предположив, что это представляет собой наибольший возможный размер, которого может достичь позвонок мегалодона, исследователи вычислили новый максимальный размер для акулы — 24,3 метра. Для сравнения, эта длина сопоставима с двумя школьными автобусами.

При длине 23,4, метра мегалодон мог бы бороздить просторы океана со скоростью около 2,1-3,5 км в час, используя рывки ускорения при необходимости. По словам авторов исследования, им не просто удалось уточнить то, как выглядел крупнейший хищник в истории Земли, но полученные результаты также дают основу для изучения того, как размер влияет на движение морских животных.

Отметим, что тела всех крупных морских животных, как правило, длинные и гладкие. Более короткая, коренастая форма белой акулы создана для коротких всплесков скорости; более длинные, гладкие тела лимонных акул, китовых акул и китов лучше подходят для более энергосберегающего плавания и минимального сопротивления.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, кто плавает быстрее: мегалодон или белая акула.