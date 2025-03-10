Зовсім не такий, яким усі вважали: вчені розкрили важливий секрет найбільшої в історії Землі акули

Нове дослідження надає те, що може бути найточнішою реконструкцією найбільшого хижака планети, мегалодона, на сьогодні.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, а інших ми знаємо лише за скам'янілостями, які було виявлено в різних куточках планети. Одним із таких видів вважається найбільший морський хижак в історії Землі — мегалодон, пише Science Alert.

У новому дослідженні команді під керівництвом палеонтолога Кеншу Шімади з Університету Де Поля в США вдалося отримати те, що вчені вважають найточнішою реконструкцією на сьогодні. Науковці визначили, що мегалодон (Odontus megalodon), імовірно, був довшим і витонченішим, ніж попередні інтерпретації його мізерних, загадкових решток.

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Тепер учені вважають, що мегалодон, імовірно, насправді не нагадував велетенську велику білу акулу, а більше був схожий на величезну лимонну акулу з тоншим і подовженим тілом. Така форма має набагато більше сенсу для ефективного переміщення у воді.

Мегалодон — одна з найбільш захопливих загадок у палеонтологічному літописі. Вчені вважають, що ці гігантські хижаки борознили океани Землі приблизно від 23 до 3,6 мільйона років тому, протягом яких вони стояли на вершині харчового ланцюга, а потім вимерли.

Відомо, що мегалодон був величезним, як порівняти з сучасними акулами, проте довгий час вчені не могли дізнатися про цей вид більше подробиць. Основна причина полягає в тому, що скелет мегалодона насправді складався з хрящів.

За весь час вченим вдалося виявити на морському дні лише скам'янілі зуби та хребці мегалодона — ці знахідки вказують на те, що морські гіганти могли сягати від 11 метрів до понад 40 метрів у довжину. Більшість оцінок становлять від 13 до 18 метрів, при цьому біла акула (Carcharodon carcharias) є основою для їхньої моделі, використовуючи одну з найповніших скам'янілостей мегалодона, які ми маємо: майже повний хребет, знайдений неподалік Бельгії, довжиною 11 метрів.

Найточніша реконструкція максимального розміру мегалодона. Людина для масштабу Фото: DePaul University/Kenshu Shimada

Великі білі акули — одні з найлютіших хижаків в океані, тож легко зрозуміти, чому вчені звернулися до цього виду, щоб зрозуміти мегалодона. Однак не всі акули влаштовані однаково. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб виправити цю помилку. Замість того щоб вивчати хребет мегалодона в контексті лише кількох видів, Шимада і його колеги порівняли його з величезним каталогом зі 145 нині живих і 20 вимерлих видів акул.

Учені також спробували з'ясувати довжину голови та хвоста акули. Їхній новий підхід показав, що якщо план тіла мегалодона відповідав більшості інших акул, яких так витончено створила еволюція, то голова та хвіст вимерлого хижака могли становити 16,6% та 32,6% від загальної довжини тіла відповідно, з більш гладеньким, тонким тілом, більше схожим на тіло лимонної акули (Negaprion brevirostris), ніж на тіло білої акули.

Нові дані вказують, що у бельгійського мегалодона довжина голови становила б 1,8 метра, а хвоста — 3,6 метра. Загалом, як вважають учені, довжина тіла цього конкретного хижака становила близько 16,4 метра.

Хоча бельгійський хребет дає вченим купу пов'язаних кісток для роботи, це не єдині хребці мегалодона, які знайшли палеонтологи, і вони не найбільші. Найбільший хребець у наборі має довжину 15,5 сантиметрів. Повідомляється, що інші хребці, знайдені біля Данії, значно більші, до 23 сантиметрів у поперечнику. Припустивши, що це являє собою найбільший можливий розмір, якого може досягти хребець мегалодона, дослідники вирахували новий максимальний розмір для акули — 24,3 метра. Для порівняння, ця довжина порівнянна з двома шкільними автобусами.

За довжини 23,4 метра мегалодон міг би борознити простори океану зі швидкістю близько 2,1-3,5 км на годину, використовуючи ривки прискорення за необхідності. За словами авторів дослідження, їм не просто вдалося уточнити те, який вигляд мав найбільший хижак в історії Землі, але отримані результати також дають основу для вивчення того, як розмір впливає на рух морських тварин.

Зазначимо, що тіла всіх великих морських тварин, як правило, довгі й гладкі. Коротша, кремезна форма білої акули створена для коротких сплесків швидкості; довші, гладкіші тіла лимонних акул, китових акул і китів краще підходять для більш енергоощадного плавання і мінімального опору.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, хто плаває швидше: мегалодон чи біла акула.