Мегалодон чи біла акула: вчені з'ясували, хто плаває швидше (фото)

Значення швидкості переміщення нині живих і вимерлих акул у воді було відкрито завдяки вивченню особливостей їхньої шкіри.

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Незважаючи на значну різницю в розмірах між мегалодоном і білою акулою, вони мають швидкість переміщення у воді, яку можна порівняти із середньою швидкістю бігу людини. Але хто з цих двох видів хижих риб має більшу швидкість? Це вдалося з'ясувати завдяки тому, що особливі покриття на шкірі акул розглядалися як індикатор їхньої швидкості. Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of the Royal Society Interface, пише IFLScience.

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Люди в середньому під час бігу можуть розвивати швидкість від 2 до 8 м/с. Мегалодони — це вид давно вимерлих гігантських акул, довжина тіла яких сягала 15 метрів. Однією з найвідоміших акул, які нині живуть на Землі, є біла акула, довжина тіла якої сягає 5 метрів.

Окрім усіх відомих характеристик цих хижих риб, акули також мають незвичну шкіру, яка вкрита V-подібними структурами, що більше нагадують зуби, ніж луску. Це шкірні зубчики.

Учені вважають, що плавання з модифікованими зубами замість шкіри зменшує опір акул, а це означає, що вони можуть плавати у воді швидше. З огляду на те, що у різних видів акул є різні зубчики, вчені захотіли з'ясувати, чи можуть самі ці структури на шкірі бути індикатором їхньої швидкості. При цьому дослідники вирішили, що якщо вони вивчають швидкість сучасних акул, то чому б не вивчити і швидкість вимерлої акули — мегалодона.

Біла акула Фото: wikipedia

Автори дослідження використали наявні дані про розмір і відстань між шкірними зубчиками в мегалодона і виявили, що вони схожі на такі ж у білої акули.

Потім вчені використовували ці дані, а також дані про шкірні зубчики кількох сучасних видів акул, щоб оцінити швидкість їхнього переміщення у воді. Увагу було зосереджено на відстані між V-подібними структурами та ефективності зниження опору структури зубчиків, а також на довжині тіла акул.

Результати показали, що мегалодон, імовірно, міг розвивати швидкість під час полювання на рівні 5,9 м/с, тоді як білий птах плаває зі швидкістю 5,7 м/с. Якби два види зустрілися зараз, то явно мегалодон вийшов би переможцем із підводних перегонів. Але з'ясувалося, що насправді і мегалодона, і білу акулу в підводних перегонах змогла б обігнати акула-мако, яка за оцінками вчених може розвивати швидкість до 10,5 м/с.

Акула-мако Фото: Wikipedia

У цьому дослідження вчені вперше використали рентгенівську комп'ютерну томографію для виявлення подробиць морфології поверхні шкірних зубчиків білої акули. Вчені вважають, що їхній метод оцінки швидкості плавання акул можна застосувати до різних вимерлих видів риб.

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