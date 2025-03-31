Деталі важливі: чи зможе черв'як відростити нове тіло, якщо розрізати його навпіл

Регенерація — дивовижна наука і черв'яки, ймовірно, є в ній майстрами. Більшість видів насправді здатні відростити нове тіло, а деяким це вдається навіть із крихітного шматочка тканини.

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Про це пише Science Focus.

Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі види добре відомі науці, а інші не перестають дивувати вчених і досі: від акул, які виявилися не такими мовчазними, як усі думали, до каракатиць, яких по праву вважають майстрами маскування. Однак вони не єдині, кому вдалося здивувати вчених — своє місце в цьому списку також посідають і черв'яки.

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Черв'яки привернули увагу вчених і людей по всьому світу своєю неймовірною здатністю до регенерації: не секрет, що більшість із видів черв'яків здатні продовжити життя навіть після того, як їх розрубують навпіл. Утім, учені зазначають, що все трохи складніше.

За словами старшого куратора черв'яків, які вільно живуть, у Лондонському музеї природної історії Емми Шерлок, у більшості видів черв'яків насправді є певні здібності до регенерації, проте її ступінь залежить від виду.

Наприклад, дощові черв'яки здатні відрощувати хвости, проте лідерами регенерації все ж таки вважаю крихітних плоских черв'яків, відомих як планарії. Попередні дослідження вже показали, що представники цього виду насправді можуть відрощувати своє тіло навіть із крихітного шматочка тканини.

Втім, вчені попереджають, що ситуація також залежить від того, як саме розрізати хробака. Наприклад, дослідники виявили, що черв'яки, розрізані навпіл уздовж, безумовно не здатні регенерувати — по суті, вони просто не зможуть вижити. Водночас черв'яки, розрізані впоперек, тобто перпендикулярно довжині його тіла, вони цілком зможуть вижити.

Найстрашніший черв'як на Землі

На планеті мешкає безліч видів, проте найстрашнішим з них вважається черв'як боббіт (Eunice aphroditois). Представники цього виду, по суті, є смертельною зброєю, що мешкає в тепліших океанах по всьому світу.

Відомо, що вони зариваються в осад, залишаючи відкритим лише рот, зі схожими на ножиці щелепами. По суті, п'ять вусиків, що стирчать з його голови, діють як розтяжки. Якщо риба випадково зачепить одного з них, у неї буде всього лише мілісекунди, щоб втекти. Гострі, як бритва, ротові частини хробака боббіта завдають удари з такою швидкістю, що іноді здобич розрізається навпіл.

Раніше Фокус писав про те, що істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни".