Шай-Хулуд шле привіт. Істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни" (фото)

Спочатку вчені прийняли скам'янілу форму за мінерал і тільки згодом їм вдалося дізнатися, що насправді скам'янілість належить колись живій істоті.

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За всю історію існування наша планета бачила безліч дивовижних форм життя, і тепер, схоже, вченим вдалося виявити ще одну з них. Цього разу вчені розсекретили новий вид морського хробака з напрочуд складним набором зіркоподібних щетинок, який раніше був прийнятий за скам'янілу форму загадкового мінералу, пише New Atlas.

Не менш разючим у цьому випадку є й те, що водного кільчастого черв'яка віком 500 мільйонів років назвали на честь надрозмірних піщаних черв'яків письменника-фантаста Френка Герберта, Шай-Гулуд, що населяють планету Арракіс у романах "Дюна".

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Утім, нещодавно виявлений черв'як значно менший у розмірах, ніж піщані черв'яки Герберта. За словами дослідників з Університету Канзасу, скам'янілість було виявлено в сланцевому лагерштетті Спес — місцевості, яка охоплює північний схід Юти й південний схід Айдахо. Ця місцевість вважається справжньою скарбницею кембрійських трилобітів і м'якотілих скам'янілостей. За словами співавтора дослідження Ріаннони ЛаВін, палеонтологині з Канзаського університету, повне ім'я стародавнього морського хробака звучить як Shaihuludia shurikeni.

За словами ЛаВін, саме вона розкопала один із цих шматків каменю й одразу зрозуміла, що їй попалося "щось нетипове". Перше, на що звернули увагу дослідники — радіальні леза, схожі на зірки або квіти. Потім палеонтолог показала зразок провідному автору дослідження Джуліану Кіммінгу, і він також був "вельми спантеличений".

Далі вчені разом із колегами з Університету Міссурі провели електронну мікроскопію та енергодисперсійну рентгенівську спектрометрію. У результаті вони змогли підтвердити, що викопне дійсно було біологічним, а не мінеральним. Але, що ще більш дивно — вона виявилася небаченим раніше хробаком. Автори дослідження зазначають, що це досить несподіване відкриття для цього регіону.

Карта SEM-EDS, на якій показано концентрації Fe, Mn і Si у лезових структурах, що підтверджує гіпотезу про те, що зразок являє собою скам'янілість, а не набір мінеральних наростів Фото: University of Kansas

За словами Кіммінг, річ у тім, що кільчасті черв'яки надзвичайно рідкісні в кембрії Північної Америки, і досі вченим вдалося виявити лише один зразок у сланцях Спенса. Новий зразок особливо цікавий тим, що володіє дивовижними щетинками, що робить цього кільчастого черв'яка унікальним серед кембрійських родичів.

Дивовижним видається і спосіб збереження скам'янілості, оскільки більша частина м'яких тканин збереглася у вигляді "краплі" оксиду заліза. Це дає змогу припустити, що тварина померла і деякий час розкладалася, перш ніж скам'яніла. Дослідники використовували аналітичні методи й показали, що навіть за обмеженого збереження можна ідентифікувати скам'янілості.

Аналіз показує, що значні щетинки, що прикрашають тіло кільчастого черв'яка, сягали завдовжки 7-8 сантиметрів, і зрештою стали основою для його імені — "сюрікен" у перекладі з японської означає метальна зірка.

Зазначимо, що сьогодні вченим відомо про близько 21 000 різних видів кільчастих черв'яків, що мешкають на суші та у воді по всьому світу. Коли 500 мільйонів років тому S. shurikeni був живий, у морському житті переважали "інопланетні" трилобіти, брахіоподи, молюски та ранні форми членистоногих. Однак багато що змінилося за останні кілька сотень мільйонів років.

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