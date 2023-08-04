Шаи-Хулуд шлет привет. Существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны" (фото)

Изначально ученые приняли окаменелую форму за минерал и только со временем им удалось узнать, что на самом деле окаменелость принадлежит некогда живому существу.

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За всю историю существования наша планета видела множество впечатляющих форм жизни, и теперь, похоже, ученым удалось обнаружить еще одну из них. На этот раз ученые рассекретили новый вид морского червя с впечатляюще сложным набором звездообразных щетинок, который ранее был принят за окаменелую форму загадочного минерала, пишет New Atlas.

Не менее впечатляющим в этом случае является и то, что водного кольчатого червя возрастом 500 миллионов лет назвали в честь сверхразмерных песчаных червей писателя-фантаста Фрэнка Герберта, Шаи-Хулуд, которые населяют планету Арракис в романах "Дюна".

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Впрочем, недавно обнаруженный червь значительно меньше в размерах, чем песчаные черви Герберта. По словам исследователей из Университета Канзаса, окаменелость была обнаружена в сланцевом лагерштетте Спес — области, которая охватывает северо-восток Юты и юго-восток Айдахо. Эта местность считается настоящей сокровищницей кембрийских трилобитов и мягкотелых окаменелостей. По словам соавтора исследования Рианноны ЛаВин, палеонтолога из Канзасского университета, полное имя древнего морского червя звучит как Shaihuludia shurikeni.

По словам ЛаВин, именно она раскопала один из этих кусков камня и сразу поняла, что ей попалось "нечто нетипичное". Первое, на что обратили внимание исследователи — радиальные лезвия, похожие на звезды или цветы. Затем палеонтолог показала образец ведущему автору исследования Джулиану Киммингу и он также был "весьма озадачен".

Далее ученые вместе с коллегами из Университета Миссури провели электронную микроскопию и энергодисперсионную рентгеновскую спектрометрию. В результате они смогли подтвердить, что ископаемое действительно было биологическим, а не минеральным. Но, что еще более удивительно — оно оказалось невиданным ранее червем. Авторы исследования отмечают, что это весьма неожиданное открытие для этого региона.

Карта SEM-EDS, на которой показаны концентрации Fe, Mn и Si в лезвийных структурах, что подтверждает гипотезу о том, что образец представляет собой окаменелость, а не набор минеральных наростов Фото: University of Kansas

По словам Кимминг, дело в том, что кольчатые черви чрезвычайно редки в кембрии Северной Америки, и до сих пор ученым удалось обнаружить лишь один образец в сланцах Спенса. Новый образец особенно интересен тем, что обладает впечатляющими щетинками, что делает этого кольчатого червя уникальным среди кембрийских сородичей.

Удивительным кажется и способ сохранения окаменелости, так как большая часть мягких тканей сохранились в виде "капли" оксида железа. Это позволяет предположить, что животное умерло и некоторое время разлагалось, прежде чем окаменело. Исследователи использовали аналитические методы и показали, что даже при ограниченной сохранности можно идентифицировать окаменелости.

Анализ показывает, что внушительные щетинки, украшающие тело кольчатого червя достигали в длину 7-8 сантиметров, и в итоге стали основой для его имени — "сюрикен" в переводе с японского означает метательная звезда.

Отметим, что сегодня ученым известно об около 21 000 различных видов кольчатых червей, обитающих на суше и в воде по всему миру. Когда 500 миллионов лет назад S. shurikeni был жив, в морской жизни преобладали "инопланетные" трилобиты, брахиоподы, моллюски и ранние формы членистоногих. Однако многое изменилось за последние несколько сотен миллионов лет.

Ранее Фокус писал о том, что найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн.