Дивна поведінка. Японські білки помічені за поїданням кісток оленів: навіщо їм це

Дослідники виявили, що таку дивну поведінку демонструють лише самки японських білок.

Коли ми думаємо про білки, найімовірніше, ми уявляємо милих маленьких істот із пухнастими хвостами, які закладають жолуді в парку. Однак дослідники з Японії виявили, що ці тварини можуть демонструвати й іншу поведінку: наприклад, гризуть кістки, пише IFLScience.

Японські білки (Sciurus lis) відомі тим, що харчуються насінням, квітами та фруктами, а волоські горіхи можуть становити до 35% і річного раціону, принаймні в деяких районах Японії. Однак у новому дослідженні японські білки поставили вчених у глухий кут, продемонструвавши, що вони також можуть поїдати кістки плямистого оленя (Cervus nippon).

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За словами автора дослідження Кенджі Суецугу, він із колегами вперше спостерігав таку поведінку тварин 10 липня 2023 року, коли спостерігав за тим, як самка білки гризла кістку протягом приблизно п'яти хвилин.

Така поведінка здалася вченим вельми незвичайною і доволі дивною, оскільки команда помітила дещо ще цікавіше. Виявилося, що кістки жували зовсім не всі представники цього виду: простежувалася тенденція, що білки, які гризуть кістки, насправді були матерями-годувальницями.

Суецугу з колегами припустили, що розгадка цієї поведінки полягає в спостереженні. Дослідники дійшли висновку, що самки білок, імовірно, відчували підвищену потребу в мінералах під час репродуктивного і годувального періодів, а гризіння кісток, як вважають вчені, допомагає їм отримувати необхідні мінерали, такі як кальцій і фосфор. Досі вчені спостерігали тільки за годувальницями-самками, які проявляють таку поведінку, і залишалося незрозумілим, чи гризуть кістки також і самці.

Утім, дослідники вважають, що така поведінка не така вже й незвичайна, як могло б здатися. Ще в 1940 році з'явився звіт про інший вид білок, які поїдають кістки — східну сіру білку (Sciurus carolinensis). Пізніше вчені також виявили, що вона була матір'ю-годувальницею.

Дослідники вважають, що гризіння кісток доводить, що у матерів є мінерали, як-от кальцій і фосфор, які необхідні через збільшені енергетичні та мінеральні потреби в розмноженні та годуванні потомства. Команда вважає, що в спробі отримати ці мінерали білки, ймовірно, не обмежуються поїданням лише кісток оленів.

Передбачається, що кістки, ймовірно, є найкращим джерелом кальцію — спостереження показують, що матері-годувальниці також часом гризуть кістки дрібних тварин і змій. Подібні спостереження були виявлені командою в попередніх дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, що воскрешені білки віком 2,6 мільярда років все ще можуть редагувати клітини.