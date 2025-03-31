Древний родственник миног: странный монстр Тулли бороздил океаны Земли около 300 млн лет назад

Порой эволюция создает организм настолько странный и удивительно отличающийся от всего, что мы знали ранее, отчего ученые заходят в тупик. Одним из примеров столь странной эволюции является монстр Тулли, бороздивший земные океаны сотни миллионов лет назад.

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Об этом пишет Science Focus.

Речь о невероятном древнем мягкотелом морском существе, плавающем в илистых устьях рек того, что сегодня является Иллинойсом, около 300 миллионов лет назад. Впервые окаменелости этого монстра были обнаружены в 1955 году любителем-коллекционером окаменелостей по имени Фрэнсис Тулли, в честь которого и было названо существо.

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Исследования показывают, что монстр Тилли имел торпедообразное тело с треугольным хвостовым плавником и зубами на конце длинного, гибкого хоботка. Предполагается, что существо выглядело так, будто кто-то пронзил его вертелом.

Известно, что Фрэнсис Тулли отвез окаменелости в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго, где ученые были озадачены: они не понимали, был ли это червь или слизняк, имел ли он позвоночник, а то и вовсе был огромным угрем. В результате существо назвали Tullimonstrum gregarium, что с латыни переводится как "обычный монстр Тулли".

В 1989 году монстр Тулли стал официальным ископаемым штата Иллинойс, однако до сих пор никто не знал, кем именно он является. В 2016 году были опубликованы две статьи, в которых предполагалось, что монстр Тулли в действительности был позвоночным.

Авторы исследования утверждали, что структура, ранее считавшаяся кишечником животного, на самом деле были примитивной позвоночноподобной структурой, известной как хорда. В то же время пигменты в его глазах были определены как более характерные для позвоночных, чем для беспозвоночных.

С хрящевым хребтом, зубами из кератина, одной ноздрей и спинным плавником, возможно, рассуждали они, монстр Тулли, вероятно, был дальним родственником современных миног. Таксономическая загадка решена. Увы. Не все оказались согласны. Скептики утверждали, что пигменты глаз вовсе не являются убедительными, а хорда вытягивалась перед глазами, что было странно.

Позже, в 2023 году, японские исследователи повторно изучили 153 музейных образца и использовали нейтральный подход. В своей работе ученые использовали 3D-сканер, в результате чего им удалось создать цветовую цифровую карту поверхности животного. Результаты указали, что некоторые особенности, предположительно присущие позвоночным, такие как жаберные мешки и плавниковые лучи, либо отсутствовали, либо вообще не были присущи позвоночным. Кроме того, было показано, что у монстра Тулли есть сегменты не только в теле, но и в области головы.

В результате ученые пришли к выводу, что такое расположение признаков указывает на то, что монстр Тулли, вероятно, не мог быть позвоночным. Кем же тогда он мог быть? Лучшее предположение, существующее сегодня, предполагает, что монстр Тулли на самом деле был беспозвоночным хордовым.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли окаменелости, напоминающие Лох-несское чудовище.