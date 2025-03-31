Стародавній родич міног: дивний монстр Туллі борознив океани Землі близько 300 млн років тому

Часом еволюція створює організм настільки дивний і напрочуд відмінний від усього, що ми знали раніше, через що вчені заходять у глухий кут. Одним із прикладів такої дивної еволюції є монстр Туллі, який борознив земні океани сотні мільйонів років тому.

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Про це пише Science Focus.

Мова про неймовірну стародавню м'якотілу морську істоту, що плаває в мулистих гирлах річок того, що сьогодні є Іллінойсом, близько 300 мільйонів років тому. Уперше скам'янілості цього монстра було виявлено 1955 року любителем-колекціонером скам'янілостей, на ім'я Френсіс Туллі, на честь якого й було названо істоту.

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Дослідження показують, що монстр Тіллі мав торпедоподібне тіло з трикутним хвостовим плавцем і зубами на кінці довгого, гнучкого хоботка. Припускають, що істота мала такий вигляд, ніби хтось пронизав її рожном.

Відомо, що Френсіс Туллі відвіз скам'янілості до Музею природничої історії імені Філда в Чикаго, де вчені були спантеличені: вони не розуміли, чи був це черв'як, чи слимак, чи мав він хребет, а чи то й зовсім був величезним вугром. У результаті істоту назвали Tullimonstrum gregarium, що з латині перекладається як "звичайний монстр Туллі".

У 1989 році монстр Туллі став офіційною викопною речовиною штату Іллінойс, проте досі ніхто не знав, ким саме він є. У 2016 році було опубліковано дві статті, в яких передбачалося, що монстр Туллі насправді був хребетним.

Автори дослідження стверджували, що структура, яку раніше вважали кишківником тварини, насправді була примітивною хребетноподібною структурою, відомою як хорда. Водночас пігменти в її очах були визначені як більш характерні для хребетних, ніж для безхребетних.

З хрящовим хребтом, зубами з кератину, однією ніздрею і спинним плавцем, можливо, міркували вони, монстр Туллі, ймовірно, був далеким родичем сучасних міног. Таксономічну загадку вирішено. На жаль. Не всі виявилися згодні. Скептики стверджували, що пігменти очей зовсім не є переконливими, а хорда витягувалася перед очима, що було дивно.

Пізніше, 2023 року, японські дослідники повторно вивчили 153 музейні зразки та використовували нейтральний підхід. У своїй роботі вчені використовували 3D-сканер, унаслідок чого їм вдалося створити колірну цифрову карту поверхні тварини. Результати вказали, що деякі особливості, які, ймовірно, притаманні хребетним, як-от зяброві мішки й плавникові промені, або були відсутні, або взагалі не були притаманні хребетним. Крім того, було показано, що у монстра Туллі є сегменти не тільки в тілі, а й у ділянці голови.

У результаті вчені дійшли висновку, що таке розташування ознак вказує на те, що монстр Туллі, ймовірно, не міг бути хребетним. Ким же тоді він міг бути? Найкраще припущення, яке існує сьогодні, передбачає, що монстр Туллі насправді був безхребетним хордовим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли скам'янілості, що нагадують Лох-несське чудовисько.