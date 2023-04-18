Очі на стеблах та зуби у хоботі. Вчені розгадали таємницю "чудовиська Таллі", віком 300 млн років

Понад півстоліття вчені сперечалися, ким насправді був цей давній химерний монстр і тепер, схоже, у цьому протистоянні ідей поставлено крапку.

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Скам'янілості монстра Таллі вперше були виявлені ще у 1955 році в Мейзон-Крік (Іллінойс, США) колекціонером-аматором Френсісом Таллі, на честь якого і було названо чудовисько, пише Daily Mail.

Вважається, що ці дивовижні істоти мешкали в мулистих мілководдях біля узбережжя, які розташовувалися над цією територією Іллінойсу 300 мільйонів років тому. Після смерті чудовиська Таллі були вкриті мулом, що по суті уклало їх у якийсь "саркофаг", що утворився з часом. Дослідники вважають, що саме ця міцна шкаралупа дозволила останкам стародавніх чудовиськ зберегтися до того моменту, поки вони були виявлені в скам'янілостях Мейзон-Крік.

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Дослідникам знадобилося багато часу, щоб відтворити зовнішній вигляд чудовиська Таллі. Відомо, що очі цих дивовижних істот розташовувалися на кожному кінці довгого жорсткого стебла, що знаходилося на маківці. Однак найдивовижнішим здавалося те, що їхні щелепи розташовувалися на кінці довгого хобота, що свідчить про те, що вони харчувалися їжею, захованою глибоко в мулі лиману або в скелястих закутках. Крім того, вченим відомо, що Таллі мав хвостові плавці, які допомагали їм рухатися у воді, а в довжину він досягав всього близько 35 сантиметрів.

Якщо відтворити зовнішній вигляд чудовиська Таллі вченим вдалося, то далі вони зайшли у глухий кут — основним предметом суперечок стало розуміння того, до яких тварин належить Таллі: хребетних чи безхребетних. Більше півстоліття і тисячі доказів того й іншого знадобилися дослідникам, щоб нарешті розгадати таємницю чудовиська Таллі.

Викопна чудовисько Таллі Фото: Mikami

Ще у 2016 році група вчених з Єльського університету надала докази того, що Таллі належав до хребетних тварин. Тоді дослідники посилалися на рудиментарний спинний мозок, що складається із затверділого хряща, що називається хорда. Крім того, вчені запевняли, що Таллі мав інші внутрішні органи, такі як зяброві мішки, і зуби, схожі на зуби міноги, що дозволяло ідентифікувати його як хребетне.

Вчені з Університету Лестера ідентифікували скам'янілі гранули в очах Таллі як пігмент меланіну. Вони виявили, що клітини, які виробляють пігмент, мають дві різні форми, а подібне спостерігається лише у хребетних. Це стало ще одним доказом у скарбничці тих, хто вважав, що Таллі належить до хребетних.

Пройшов лише рік і вчені з Пенсільванського університету опротестували попередні дослідження. Вчені заявили, що неможливо відрізнити внутрішні органи структури чудовиська Таллі від його скам'янілостей. Ба більше, міноги та Таллі зовсім не схожі. Ще одним аргументом дослідників став той факт, що багато безхребетних, зокрема членистоногі та головоногі, наприклад, восьминоги, також мають складні очі.

У результаті вчені з Пенсільванського університету заявили, що жоден із понад 1000 зразків, які були вивчені в дослідженнях 2016 року, не є вагомими доказами того, що чудовисько Таллі належало до хребетних.

Все знову змінилося у 2019 році, коли дослідники з Університету коледжу Корка вивчили співвідношення цинку та міді у меланосомах істоти та дійшли висновку, що воно більше відповідає співвідношенню сучасних безхребетних, ніж хребетних.

Карти глибини з колірним кодуванням дозволили дослідникам ретельно вивчити структуру монстра Таллі. Фото: Mikami

У новому дослідженні вчені з Токійського університету в Японії хотіли покласти край багаторічним суперечкам, і зрештою відповісти на головне питання — ким же було чудовисько Таллі. За словами першого автора дослідження та докторанта Томоюкі Мікамі, вони з колегами дійшли висновку, що гіпотеза про хребетних недосконала і не може бути застосована до Таллі.

Одним з головних моментів, на думку дослідників, є той факт, що у стародавнього чудовиська була сегментація в області голови, яка тяглася від його тіла. Ця характеристика не зустрічається в жодній лінії хребетних, що передбачає спорідненість із безхребетними.

Під час дослідження вчені вивчили понад 150 скам'янілих монстрів Таллі та понад 70 інших різноманітних скам'янілостей тварин, знайдених у Мейзон-Крік. Вчені використали сучасні технології, зокрема:

лазери для створення кольорових карт глибини та поверхні;

рентгенівських променів для створення 3D-моделей їх стволів.

Результати дослідження показали, що деякі раніше ідентифіковані структури насправді просто непорівнянні зі структурами хребетних. Йдеться про:

тридольному мозку;

специфічному мозковому хрящі;

шипах плавників;

міомери — м'язові сегменти, які забезпечують контроль над тілом.

В результаті дослідники дійшли висновку, що чудовиська Таллі точно не були хребетними, проте дослідники досі не змогли визначитися до якого класу безхребетних вони насправді належали.

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