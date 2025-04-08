У жінки немає дітей, але в спальні стоїть ліжечко для дитини: у чому секрет (відео)

Американка Медді Капоцца встановила у своїй спальні дитяче ліжечко не для дитини, а для собаки. Незвичайне рішення господині з догляду за вихованцем стало вірусним у соцмережах.

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Медді Капоцца поділилася своєю історією в одному з відео в Instagram.

Американка розповіла, навіщо їй знадобилося дитяче ліжечко, незважаючи на те що в неї немає дітей. Як виявилося, "колиску" вона придбала для свого пухнастого малюка — собаки чипу (помісь чихуахуа і пуделя) на прізвисько Атлас.

Раніше він спав з господинею на одному ліжку, але Медді втомилася від постійного чищення постелі від шерсті. Вона знайшла незвичайне, але геніальне рішення: встановила дитяче ліжечко між своїм ліжком і стіною, поклала всередину м'яке спальне місце — і передала його в повне розпорядження чотириногого друга.

Відео з новим "палацом сну" для собаки, опубліковане 4 березня в Instagram, швидко стало вірусним, набравши за кілька днів понад 12,1 мільйона переглядів і майже півмільйона лайків. Користувачі соцмережі захоплювалися винахідливістю господині.

"Це краще, ніж поступатися місцем у ліжку", — написав один із них.

Сама Медді каже, що тепер спати стало набагато зручніше — і їй, і вихованцеві. Однак вранці Атлас, як і раніше, прибігає до неї за обіймами:

"Щойно бачить, що я прокинулася, одразу стрибає до мене", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.