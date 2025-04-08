У женщины нет детей, но в спальне стоит кроватка для ребенка: в чем секрет (видео)

Американка Мэдди Капоцца установила в своей спальне детскую кроватку не для ребенка, а для собаки. Необычное решение хозяйки по уходу за питомцем стало вирусным в соцсетях.

Related video

Мэдди Капоцца поделилась своей историей в одном из видео в Instagram.

Американка рассказала, зачем ей понадобилась детская кроватка, несмотря на то что у нее нет детей. Как оказалось, "колыбель" она приобрела для своего пушистого малыша — собаки чипу (помесь чихуахуа и пуделя) по кличке Атлас.

Раньше он спал с хозяйкой на одной кровати, но Мэдди устала от постоянной чистки постели от шерсти. Она нашла необычное, но гениальное решение: установила детскую кроватку между своей кроватью и стеной, положила внутрь мягкое спальное место — и передала ее в полное распоряжение четвероногого друга.

Видео с новым "дворцом сна" для собаки, опубликованное 4 марта в Instagram, быстро стало вирусным, набрав за несколько дней более 12,1 миллиона просмотров и почти полмиллиона лайков. Пользователи соцсети восхищались находчивостью хозяйки.

"Это лучше, чем уступать место в кровати", — написал один из них.

Сама Мэдди говорит, что теперь спать стало гораздо удобнее — и ей, и питомцу. Однако по утрам Атлас по-прежнему прибегает к ней за объятиями:

"Как только видит, что я проснулась, сразу прыгает ко мне", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что лошадь указала на тайну, о которой женщина не подозревала. По словам хозяйки, животное смогло "предсказать" ее беременность. Видео, опубликованное 20 марта пользователем @theweenwrangler в TikTok, стремительно набирает популярность

Также стало известно, что хозяин забрал самого милого щенка из выводка, но теперь интернет смеется над тем, что выросло. Животные часто кардинально меняются с возрастом. Именно это произошло с Умой — брюссельским гриффоном, чья трансформация ошеломила зрителей социальных сетей.