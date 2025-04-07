Хозяин забрал самого милого щенка из выводка: теперь интернет смеется над тем, что выросло

Маленькие щенки часто кардинально меняются с возрастом. Именно это произошло с Умой — брюссельским гриффоном, чья трансформация ошеломила зрителей социальных сетей. Люди сравнивают смешного пса с обезьяной и гремлином.

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Видео превращения милого щенка во взрослого пса с характерной внешностью собрало более 34 миллионов просмотров в TikTok.

Ролик начинается с кадров, на которых крошечный Ума с темно-коричневой глянцевой шерстью и большими глазами — просто олицетворение добра и невинности. Другое дело — следующая сцена, где уже взрослая собака уверенно сидит на кровати. Ее трансформация вызвала волну забавных и озадаченных реакций.

Брюссельский гриффон известен своими выразительными глазами, большими бровями и мордочкой, похожей на бороду, из-за этого породу часто сравнивают с персонажами из "Звездных войн".

Один из пользователей пошутил: "Так вы хотите сказать, что я могу просто купить гремлина?". Другая зрительница добавила: "Ты же знал, что собака будет выглядеть именно так".

Рейтинг пород собак

Кстати, в США французский бульдог продолжает доминировать как самая популярная порода собак уже третий год подряд, согласно данным Американского клуба собаководства (AKC). Представители этой породы имеют компактный размер, неприхотливую шерсть и уши, как у летучих мышей. В 2022 году французские бульдоги "сбросили" с трона лабрадоров-ретриверов после 31-летнего господства в рейтинге.

Брюссельский гриффон также поднимаются по ступенькам популярности. По последним рейтингам AKC, порода сместилась вверх на 13 позиций всего за один год — с 92-го на 84-е место.

Напомним, ранее Фокус писал, что в индийском штате Карнатака храбрый питбуль Бхима отдал жизнь, спасая детей от смертельной опасности. Трагедия произошла во вторник, 18 марта, в деревне Каттайа.

А тем временем жительница американского штата Нью-Джерси, услышав грохот из другой комнаты, решила, что ее собака попала в беду. Однако, прибежав туда, она увидела, что виновником шума был ее кот. Видео с этим забавным моментом она выложила в TikTok, где оно быстро собрало множество просмотров, лайков и комментариев.