Пес пожертвовал собой, чтобы спасти детей от опасной трехметровой змеи

Питбуль Бхима был постоянным участником собачьих выставок и неоднократно выигрывал призы. Теперь его будут помнить как героя.

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В штате Карнатака (Индия) питбуль по имени Бхима ценой собственной жизни защитил детей от смертельной угрозы. Трагический инцидент произошел в минувший вторник, 18 марта, в деревне Каттайа. Подробнее об этом пишет издание Deccan Herald.

Пес заметил огромную королевскую кобру, которая подкралась к детям, игравшимся неподалеку. Несмотря на предупреждение хозяина не приближаться к змее, собака бросилась ее атаковать. Домашний любимец разорвал рептилию на десять кусков, но и сам поплатился самой высокой ценой — получил смертельное ранение.

По словам хозяина, мгновенная реакция животных спасла самых маленьких жителей села от потенциальной трагедии.

"Если бы собаки не заметили змею, она могла бы напасть на детей или рабочих в поле", — рассказал местный житель, подчеркивая героический поступок животного.

Пес заметил огромную королевскую кобру, которая подкралась к детям, игравшим неподалеку Фото: Special Arrangement

Кстати, Бхима необычный пес. Он был постоянным участником собачьих выставок и неоднократно выигрывал призы. Однако самым большим подвигом домашнего любимца стало спасение жизней детей.

Напомним, ранее Фокус писал, что семья из Сиднея (Австралия) с ужасом узнала, что в посадке на их заднем дворе поселились 102 ядовитые змеи. Владельцы дома обратились за помощью к профессиональному ловцу рептилий после того, как в течение двух недель увидели на участке четырех пресмыкающихся. К тому же их собака едва не погибла от смертельного укуса.

Тем временем на Филиппинах пожарные поймали огромного питона, который запутался в электрических проводах на столбе. На обнародованных кадрах видно, как спасатель в белых перчатках поднимается по лестнице и с помощью специальной палки осторожно хватает змею за голову.