Пес пожертвував собою, щоб врятувати дітей від небезпечної триметрової змії

Пітбуль Бхіма був постійним учасником собачих виставок й неодноразово вигравав призи. Тепер його пам’ятатимуть як героя.

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У штаті Карнатака (Індія) пітбуль на ім'я Бхіма ціною власного життя захистив дітей від смертельної загрози. Трагічний інцидент трапився минулого вівторка, 18 березня, у селі Каттайа. Детальніше про це пише видання Deccan Herald.

Пес помітив величезну королівську кобру, яка підкралася до дітей, що гралися неподалік. Попри попередження господаря не наближатися до змії, собака кинувся її атакувати. Домашній улюбленець розірвав рептилію на десять шматків, але й сам поплатився найвищою ціною — отримав смертельне поранення.

За словами господаря, миттєва реакція тварин врятувала найменших мешканців села від потенційної трагедії.

"Якби собаки не помітив змію, вона могла б напасти на дітей або робітників у полі", — розповів місцевий житель, підкреслюючи героїчний вчинок тварини.

Пес помітив величезну королівську кобру, яка підкралася до дітей, що гралися неподалік Фото: Special Arrangement

До речі, Бхіма незвичайний пес. Він був постійним учасником собачих виставок й неодноразово вигравав призи. Однак найбільшим подвигом домашнього улюбленця став порятунок життів дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що родина із Сіднея (Австралія) з жахом дізналася, що в посадці на їхньому задньому дворі оселилися 102 отруйні змії. Власники будинку звернулися по допомогу до професійного ловця рептилій після того, як протягом двох тижнів побачили на ділянці чотирьох плазунів. До того ж їхній собака ледь не загинув від смертельного укусу.

Тим часом на Філіппінах пожежники зловили велетенського пітона, який заплутався в електричних дротах на стовпі. На оприлюднених кадрах видно, як рятувальник у білих рукавичках підіймається драбиною та за допомогою спеціального ціпка обережно хапає змію за голову.