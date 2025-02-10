Могли загинути будь-якої миті: власники будинку роками жили з сотнею отруйних змій (фото)

Ловець змій Ділан, який прибув за викликом, детально перевірив заднє подвір'я пари й виявив розсадник рептилій, які належать до отруйного виду.

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Родина з Сіднея (Австралія) дізналась, що на їхньому задньому дворі, у посадці, живуть 102 отруйні змії. Домовласники звернулися за допомогою до професійного ловця рептилій після того, як за два тижні помітили на ділянці близько чотирьох плазунів, а до цього від смертельного укусу ледь не помер їхній собака. Про це пише видання Yahoo News Australia.

Ловець змій Ділан, який прибув за викликом, детально перевірив заднє подвір'я пари й виявив розсадник рептилій, які належать до отруйного виду чорних аспідів.

Отруйні змії вжалили собаку австралійської пари Фото: Reptile Relocation Sydney

Домовласники взули високі черевики та довгі штани, щоб допомогти фахівцю швидше спіймати усіх змій. Їм знадобилося близько трьох годин, щоб виловити 5 дорослих самок та 71 дитинча. Цей процес команда документувала на відео.

Згодом Ділан поклав усіх спійманих плазунів у мішок. За словами чоловіка, невдовзі дві змії народили потомство, тож загалом їх стало 102. Він запевняє, що спійманих рептилій випустять на волю.

"Очевидно, було б набагато краще дати їм спокій, але родина поскаржилась, що через укус ледь не помер їхній пес, тому вони відчуватимуть себе комфортніше, коли змій тут не буде", — прокоментував ловець рептилій.

Експерти пояснюють, що чорним аспідам властиво народжувати в один час. Втім, вони рідко утворюють настільки великі групи.

До речі, це уже не перший подібний випадок. Раніше жителька міста Фінікс (штат Аризона, США) виявила біля вхідних дверей свого будинку смертоносну змію. Жінка була шокована, почувши дзижчання плазуна й терміново покликала на допомогу експертів.

Крім того, пожежники на Філіппінах зловили величезного пітона, який заплутався в електричних кабелях на стовпі. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як пожежник в парі білих рукавичок підіймається драбиною й за допомогою спеціального ціпка обережно хапає змію за голову.