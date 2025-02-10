Могли умиреть в любой момент: владельцы дома годами жили с сотней ядовитых змей (фото)

Ловец змей Дилан, прибывший по вызову, детально проверил задний двор пары и обнаружил рассадник рептилий, принадлежащих к ядовитому виду.

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Семья из Сиднея (Австралия) узнала, что на их заднем дворе, в посадке, живут 102 ядовитые змеи. Домовладельцы обратились за помощью к профессиональному ловцу рептилий после того, как за две недели заметили на участке около четырех пресмыкающихся, а до этого от смертельного укуса едва не умерла их собака. Об этом пишет издание Yahoo News Australia.

Прибывший по вызову ловец змей Дилан детально проверил задний двор пары и обнаружил рассадник рептилий, принадлежащих к ядовитому виду черных аспидов.

Ядовитые змеи ужалили собаку австралийской пары Фото: Reptile Relocation Sydney

Домовладельцы обули высокие ботинки и длинные штаны, чтобы помочь специалисту быстрее поймать всех змей. Им понадобилось около трех часов, чтобы выловить 5 взрослых самок и 71 детеныша. Этот процесс команда документировала на видео.

Позже Дилан положил всех пойманных пресмыкающихся в мешок. По словам мужчины, вскоре две змеи родили потомство, поэтому в целом их стало 102. Он уверяет, что пойманных рептилий выпустят на волю.

"Очевидно, было бы гораздо лучше оставить их в покое, но семья пожаловалась, что из-за укуса едва не умер их пес, поэтому они будут чувствовать себя комфортнее, когда змей здесь не будет", — прокомментировал ловец рептилий.

Эксперты объясняют, что черным аспидам свойственно рожать в одно время. Впрочем, они редко образуют столь большие группы.

Кстати, это уже не первый подобный случай. Ранее жительница города Финикс (штат Аризона, США) обнаружила у входной двери своего дома смертоносную змею. Женщина была шокирована, услышав жужжание пресмыкающегося и срочно позвала на помощь экспертов.

Кроме того, пожарные на Филиппинах поймали огромного питона, который запутался в электрических кабелях на столбе. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как пожарный в паре белых перчаток поднимается по лестнице и с помощью специальной палки осторожно хватает змею за голову.