Убивает одним укусом: женщина нашла под ковриком смертоносную змею (видео)

Владелица дома была шокирована, услышав жужжание пресмыкающегося у входной двери, и срочно позвала на помощь экспертов.

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Жительница города Финикс (штат Аризона, США) обнаружила возле входной двери своего дома смертоносную змею. Подробнее об этом случае написало издание Miami Herald.

Представители службы отлова змей Rattlesnake Solutions, которые прибыли на место происшествия, сообщили, что владелица дома была шокирована, услышав жужжание пресмыкающегося под ковриком. Женщина немедленно вызвала эксперта Брайса Андерсона, чтобы тот помог ей с этим разобраться.

На обнародованном в Facebook видео можно увидеть, как специалист осторожно подходит к коврику и отбрасывает его в сторону. Как выяснилось, там действительно пряталась скрученная в кольцо змея. Рептилия начала агрессивно извиваться, как только почувствовала на себе прикосновение щипцов.

Хозяйка дома была шокирована, услышав жужжание пресмыкающегося под ковриком. Фото: Facebook

Андерсон сначала поместил ее в ведро, а после этого отвез в безлюдную местность и выпустил на волю.

Размеры змеи не были определены, но эксперты утверждают, что ядовитые рептилии этого вида обычно достигают 3-5 футов в длину (до 152 см).

Ролик, размещенный в социальных сетях компании Rattlesnake Solutions, вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни юзеры были поражены, насколько легко змея пролезла ко входу в жилой дом. Другие похвалили женщину за внимательность.

"Это поражает, как легко она туда залезла. Рад, что змея не пострадала. Вы хорошо поработали"

"О нет, нет, нет, нет! Я рад, что живу в Миннесоте и не имею никакого отношения к гремучим змеям"

"Женщине нужно вручить медаль за внимательность"

"Я всегда думала, что мой кот — единственный, кто прячется под ковром или одеялом"

"Спасибо, что спасли ее и перенесли в безопасное место. Люди не понимают, что эти змеи — важная часть экосистемы. Пожалуйста, не убивайте их"

Кстати, в Аризоне водится 13 видов гремучих змей. Пойманное под ковриком пресмыкающееся является одним из самых распространенных и опасных. Его укус может закончиться летальным исходом, если пострадавшему вовремя не оказать медицинскую помощь.

Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею.

Кроме того, пожарные на Филиппинах поймали огромного питона, который запутался в электрических кабелях на столбе. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как пожарный в паре белых перчаток поднимается по лестнице и с помощью специальной палки осторожно хватает змею за голову.