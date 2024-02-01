Запутался в электрических проводах: горожане увидели на столбе огромного питона (фото)

Рептилия пыталась укусить пожарного, но ему удалось избежать травмы. Змею передали в Департамент охраны природы, потом ее переселят подальше от жилых районов.

Related video

Пожарные на Филиппинах поймали огромного питона, который запутался в электрических кабелях на столбе. Курьезный инцидент произошел в городе Тагбиларан еще 24 января, однако известно об этом стало только недавно, пишет издание The Independent.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как пожарный в паре белых перчаток поднимается по лестнице и с помощью специальной палки осторожно хватает змею за голову.

Важно

"Скользкое существо": змея выползла из автомата для льда в холодильнике (видео)

Рептилия даже пыталась укусить спасателя, но ему удалось избежать травмы. После этого мужчины по очереди держали голову змеи, разматывая ее тело из электрических проводов.

Сообщается, что питона передали в Департамент охраны природы для переселения как можно дальше от жилых районов.

Змею увидели в электрических кабелях на Филиппинах Фото: Independent

К слову, питоны — это неядовитые змеи, они водятся преимущественно в тропических и субтропических регионах Азии, Африки и Австралии. Растут в среднем длиной в 2-4 метра, могут весить даже несколько десятков килограммов, в зависимости от вида.

Эти змеи являются хищниками и охотятся на различных животных, включая млекопитающих и птиц. Способны убить животных размером со свинью или корову.

Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Во время путешествия отец семейства внезапно вздрогнул и затормозил, закричав детям: "Думаю, в машине змея, она только что попыталась укусить меня!". Пассажиры быстро вышли на улицу и через пять минут увидели, как рептилия выглядывает из решетки климат-контроля.

Кроме того, мы писали, как в США девочка поймала трехметрового питона. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, пока американка запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки.