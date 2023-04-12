Девочка поймала трехметрового питона голыми руками возле своего дома (видео)

Змея несколько раз туго обвилась вокруг рук девочки, извиваясь, пока Онья Ли-Голайтли запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки в естественную среду обитания.

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Во Флориде (США) 16-летняя девушка по имени Онья Ли-Голайтли смогла голыми руками поймать 3-метрового питона неподалеку от своего дома. Об этом рассказывает WPTV.

Любительница животных и рептилий Онья впервые узнала о змее от своего отца, Дэниела Голайтли, который увидел сообщение о ней в приложении Ring. Они вместе отправилась к указанному месту, где и поняли, что это питон.

Даниэль рассказал, что когда он увидел питона впервые, то понял, что это довольно большое животное, и у него возникли опасения. Однако его дочь не испытывала страха перед 3-метровой рептилией.

"Наверное, мне просто нужно схватить ее за голову", — вспоминает Даниэль, что сказала его дочь.

Сам момент, когда питон был пойман, можно увидеть во второй части видео.

Издание отмечает, что Онья быстро схватила питона за голову и приблизила змею к сумке, которую планировала использовать для транспортировки в естественную среду обитания. Змея несколько раз туго обвилась вокруг рук девочки, извиваясь, пока она пыталась осторожно направить ее в сумку. Даниэль помогал своей дочери справиться с питоном. Он отметил, что дочь поразила его своей заботой о благополучии рептилии, несмотря на то, что питон обвил ее руки.

Онья потратила около восьми минут на то, чтобы уложить змею в сумку.

"Мне никогда не приходилось наблюдать за 16-летней девушкой, которая справляется с такими ситуациями", — отметил Дэниел.

Ранее Фокус писал, что самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры. Укус такой змеи смертелен и может убить человека всего за 30 минут. Пилот Рудольф Эразмус очень боялся, что кобра могла уползти в заднюю часть и вызвать массовую панику. Мужчина собрался с мыслями и спокойным голосом сообщил пассажирам об "нежелательном пассажире".

Также сообщалось, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.