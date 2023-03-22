Смертельно опасна: австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею (фото)

Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.

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В Австралии, в Квинсленде, мужчина обнаружил в своей постели очень ядовитую и огромную змею. Об этом сообщает Ladbible.

К счастью, она не укусила его. Ошеломленный мужчина позвонил в службу спасения животных. Специалист сообщил, что животное проявило агрессию когда он пытался его поймать.

Взрослые коричневые змеи могут вырастать до двух метров в длину, и на них приходится около 60 процентов укусов змей в Австралии. Этот вид также ответственен за большое количество смертей от укусов пресмыкающихся в регионе, чем любой другой вид. Яд может войти в организм человека уже через две минуты после контакта, за которыми обычно следует быстрое появление головной боли. Смерть, как правило, наступает вследствие остановки сердца.

Восточная коричневая змея была извлечена из дома компанией Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая выложила в Facebook леденящие душу фотографии животного, лежащего на кровати.

Восточная коричневая змея была извлечена из дома компанией Zachery's Snake and Reptile Relocation

"Проверьте кровать сегодня вечером! Эта восточная коричневая змея благополучно переселена!" — написал ловец змей под фотографиями.

Люди, увидевшие пост Закери на Facebook, поделились своим мнением по поводу неприятного инцидента.

"Моя мама выбежала бы из дома и побежала по дороге, может быть, не вернулась бы, пока не узнала, безопасно ли там", — написал один из пользователей социальной сети.

Ранее Фокус писал, что австралийская двуглавая змея-мутант повторила судьбу персонажа Двуликого из серии комиксов о Бэтмене. Необычный питон был рожден в неволе и весьма озадачил ветеринаров — у него было не только две головы, но и два мозга, сердца, легких и желудка.

Также сообщалось, что в сети ломают голову над необычным фото животного. В социальных сетях активно обсуждался снимок зеленой древесной лягушки с детенышем змеи, высунувшимся из ее нижней части.