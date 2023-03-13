Змея торчит из лягушки: в сети ломают голову над необычным фото животного

В социальных сетях активно обсуждается снимок зеленой древесной лягушки с детенышем змеи, высунувшимся из ее нижней части.

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Странную фотографию с животными разместила организация "Ловцы змей Солнечного Берега". Многие пользователи соцсетей были совершенно сбиты с толку происходящим на фото. Об этом сообщает Lad Bible.

Ловцы змей высказывали предположение о том, что лягушка, возможно, изо всех сил пыталась переварить змею, но у нее не получилось. Они также предположили, что коричневая змея могла проскользнуть через пищеварительную систему лягушки.

Двух животных слипшихся вместе обнаружила женщина, которая запечатлела этот момент на фотографии. Она заметила, что лягушка с помощью своих ног пыталась вытащить змею из своей задней части. В конечном итоге женщина сама вытянула пресмыкающееся, чтобы облегчить задачу амфибии.

Некоторые эксперты полагали, что зеленая древесная лягушка просто съела змею. Это было обосновано многочисленными повреждениями на ее теле.

Однако сотрудники организации "Ловцы змей Солнечного Берега" установили, что змея была мертва уже во время испражнения лягушки. Когда змею удалили из ее заднего прохода, она спокойно отпрыгнула и "ускакала как ни в чем не бывало".

Женщина сама вытянула пресмыкающееся, чтобы облегчить задачу лягушке

Многие люди просто не могли перестать смотреть на изображение, называя его в равной степени "восхитительным" и "отвратительным".

Ранее Фокус писал, что ученые раскрыли "секрет" гигантской "инопланетной рыбы" из США. Морской зверь по прозвищу "Dunk", как предполагают в одном из американских университетов, мог обитать в озере Эри — одном из пяти Великих озер Северной Америки.

Также сообщалось, что мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Кайлу Пулу из Австралии помогал ловить большую рыбу напарник, а существо было настолько огромным, что тянуло за собой лодку рыбаков.